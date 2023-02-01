«Не будь лицемеркой!». Болельщики обвиняют Крис Эверт в двойных стандартах. Она поддержала Халеп, но в 2016 году предложила отстранить Шарапову на год, даже если она невиновна 🤥

Очередной позор.

Любители тенниса раскритиковали Крис Эверт за странную реакцию на недавний допинговый скандал с Симоной Халеп, вспомнив похожий случай с Марией Шараповой в 2016 году.

Эверт поддержала Халеп, которая в настоящее время отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста.

«Думаю о @Simona_Halep, надеюсь, у нее все хорошо... Надеюсь, что все скоро разрешится», - написала американка в Твиттере.

Семь лет назад, когда Шарапова сдала положительную допинг-пробу на мельдоний, реакция Эверт была совсем другой.

«Все сводится к просмотру медицинских записей врачей, которые заботились о ней 10 лет назад, и точному изучению ее случая. Этот препарат используется при ангине и серьезных проблемах с сердцем.

Всегда есть подозрения, когда вы слышите, для чего используется препарат. Вот почему ее защита должна показывать медицинские записи и дозировку. Если все обойдется, то я бы сказала, что запрета до конца года будет достаточно», - сказала Эверт о допинг-скандале Шараповой.

Поклонники тенниса раскритиковали Крис Эверт за столь ощутимый контраст во взглядах на допинг, а некоторые назвали ее лицемеркой. Один фанат утверждал, что американка обвинил Шарапову во лжи.

💭 «Также вы буквально обвинили Марию во лжи, так что вы думаете о допинге 7 лет спустя?».

💭 «Девушка, будь спокойна. Вы не выразили такого же сомнения по поводу Шараповой. Косвенно обвиняя ее во лжи, говоря в подкасте проверенного допингиста, который действительно это сделал. Теперь не будь лицемеркой».

💭 «А, что ты сказала о Марии? Ты противная, Кристина!».

💭 «Позиция такова, что человек невиновен до тех пор, пока вина не будет доказана, но где была эта энергия, когда Шарапова была в той же ситуации в 2016 году. Тогда все пели совсем другую мелодию».

А как вы оцените реакцию Эверт?