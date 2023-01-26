«Ему нужно позвонить Даниилу, чтобы спросить, как он это сделал». Хачанов дал совет Циципасу, как обыграть Джоковича 😅

Это знает только один человек 🐻.

Карен Хачанов посоветовал Стефаносу Циципасу связаться с Даниилом Медведевым перед финальным поединком Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем в воскресенье (28 января).

Напомним, что Хачанов проиграл во втором полуфинале «Большого шлема» подряд, уступив сегодня Циципасу в четырех сетах.

В другом полуфинале Джокович переиграл американца Томми Пола, оформив выход в 10-й финал AO.

На своей пресс-конференции Хачанов посоветовал Стефаносу Циципасу обратиться к Медведеву за советом, как победить Джоковича в финале:

«Я думаю, что Стефанос тоже побеждал его, вроде, один или два раза, я не помню, если честно. Давайте посмотрим матч. Как мы знаем, на турнирах «Большого шлема» никто из этого поколения не побеждал его, кроме Даниила в финале US Open».

Он продолжил: «Может быть, Стефанос должен позвонить Даниилу, чтобы спросить его, что он сделал в тот день (улыбается). Я не знаю, произойдет ли это, но вы можете посоветовать ему, как только он придет, да (смех)».

Добавим, что Циципас ранее дважды уступал Джоковичу на турнирах «Большого шлема», также грек проиграл сербу в последних девяти матчах подряд.