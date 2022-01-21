«Три калеки» аристократично въезжают в 2022 на горных лыжах: как на них встать и не стать горнопляжником?

Продолжаем зимний сезон!

Подкаст «Три калеки» продолжает выпускать спецсезон, посвященный зимним видам спорта. Мы делаем его при поддержке сети магазинов Спортмастер PRO – в каждом эпизоде в студию приходит PRO-эксперт, который рассказывает о технических и экипировочных нюансах обсуждаемого вида.

В первом выпуске 2022 года Денис Ярославцев аристократично встал на горные лыжи и пошел на свою первую тренировку, а Саша Бушмакин и Алена Груздева обрушили на него лавину новичковых вопросов. На них грамотно ответил наш гость и PRO-эксперт Сергей Склизков.

Таймкоды:

0:15 На связи подкаст «Три калеки» от Sports.ru. Продолжаем наш специальный зимний сезон, который делаем вместе с сетью магазинов спортивной экипировки Спортмастер PRO. Сегодня говорим про горные лыжи.

1:54 Наш сегодняшний гость – Сергей Склизков, PRO-эксперт сети магазинов Спортмастер PRO.

2:55 Сергей рассказывает, где зародился лыжный спорт. Что такое лыжное двоеборье. Почему раньше лыжи не делили на беговые и горные. Как подъемники повлияли на массовое развитие горных лыж.

6:34 Чем различаются горные и беговые лыжи. Почему беговые лыжи облегчают, а горные делают более жесткими. Что такое кант и для чего он нужен.

9:45 Чем различаются горные лыжи для подготовленных трасс и фрирайда (внетрассовое катание). Почему лыжники начинают кататься вне трасс, а универсальные лыжи с каждым годом становятся всё шире.

13:25 Скоро Олимпиада. Как проходят горные лыжи на Олимпийских играх, какие дисциплины там представлены.

17:27 Первое знакомство с горными лыжами. Выбор инструктора, подбор снаряжения в прокате. Как одеваться на первое катание.

20:22 Сергей рассказывает, в чем особенности горнолыжной одежды. Что такое юбка, зачем на брюках нужна защита от кантов. Защитное снаряжение для катания на горных лыжах. Для чего в горных лыжах нужны палки.

28:24 Надевают ли шапку под шлем и зачем. Насколько тепло кататься в шлеме. Для чего нужен подшлемник.

31:59 Почему алкоголь и горы несовместимы.

33:12 Как подбирать горные лыжи – по росту или по весу? Почему горнолыжные ботинки такие тяжелые. Как настраиваются горнолыжные крепления.

36:08 Что такое внутренний ботинок и как он формуется под ногу лыжника. Что такое бутфитинг. Почему профессиональные спортсмены дорожат своими ботинками. Почему нельзя выбирать ботинки через интернет. От чего зависит цена горнолыжных ботинок.

41:50 Что включает в себя тренировка по горным лыжам. Разбираемся, как вести себя на склоне, каким должно быть положение тела. Учимся спускаться, тормозить и поворачивать. Как правильно нагружать лыжи и переносить вес.

50:49 Сергей объясняет, почему надо учиться правильно падать и вставать. Что делать, если упал.

53:52 Можно ли похудеть с помощью горных лыж. Кто такой «летающий лом». Что такое ски-альпинизм.

56:59 Травматичность горных лыж. Почему важно настраивать горные крепления под себя. Самые распространенные травмы в горных лыжах. Этика поведения на склоне.

1:01.59 Сергей рассказывает историю про травму на горных лыжах. Что включает в себя защитное снаряжение.

1:04.15 Оцениваем горные лыжи по критерию «инстаграмности». Сколько фотографий из гор в инстаграме Сергея?

1:05.52 Совместимость горных лыж и работы. Горы и горнолыжные места России.

1:08.48 Почему детей отдают в горные лыжи с малого возраста.

1:10.35 Стоимость занятий горными лыжами. Сколько стоит тренировка с инструктором и прокат снаряжения. Что такое ски-пасс и сколько он может стоить. Почему лучше брать абонемент, а не разовые подъемы.

1:15.05 Сколько стоит горнолыжная экипировка. Минимальный набор снаряжения для начала занятий горными лыжами. Почему ботинки – самый важный элемент? Сергей рассказывает про процедуру бутфитинга. Выбираем ботинки, палки, шлем и маску. В чем перевозить горные лыжи.

1:29.52 С вами был подкаст «Три калеки». Сегодня в тонкостях горных лыж нам помогал разбираться эксперт Спортмастер PRO Сергей Склизков.

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