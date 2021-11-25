Как новичку правильно выбрать сноуборд? Как понять, что пора менять доску? Как в них разобраться?

В некоторых регионах уже выпал первый снег, а значит, самое время обновить зимний инвентарь, посмотреть, какие новинки появились в магазинах, и подготовить снаряжение к новому сезону.

На ваши вопросы о сноубордах, креплениях, ботинках, одежде и аксессуарах ответил эксперт и амбассадор Спортмастер PRO Виктор Чадкин.

Можете назвать минимальный (самый бюджетный) и максимальный (в рамках разумного) набор обязательной экипировки для новичка (ни разу не стоял на доске) для обучения? Хочется купить набор экипировки (включая одежду) не на один сезон, а на три-четыре. Могу себе позволить более профессиональные модели по бюджету, но не понимаю, что лучше взять, так как количество брендов просто невероятное.

Самый минимум, что нужно для катания – ботинки, доска, крепления. Сначала выбираются ботинки, на них не надо экономить. Но это не значит, что надо брать самые дорогие. Есть хорошие модели, которые не стоят много, например: Vans AURA, Burton RULER, Salomon Dialogue. Это в качестве ориентиров. Обязательно мерьте, проверяйте, что удобнее и лучше сидит на ноге.

После того как надели и зашнуровали ботинок, встаньте и выпрямите ноги. Большой палец должен чуть касаться передней стенки внутреннего ботинка, а если ноги согнуть (голенью надавить на языки ботинка), то давления на палец быть не должно. Походите в ботинках 10-15 минут, перешнуруйте ботинки или подтяните шнуровку. После этого еще раз попробуйте выпрямить ноги. Если большой палец с выпрямленными ногами перестал касаться передней стенки внутреннего ботинка, то скорее всего размер вам велик. Также обратите внимание на плотность посадки ботинка в подъеме стопы. Нежелательно, чтобы внутри ботинка было много свободного пространства – чем плотнее, тем лучше.

Уже после ботинок подбирают доску и крепления. Для ориентира из досок можете посмотреть Head Daymaker, CAPITA Outerspace Living, Salomon Craft, Burton Process ­– это хорошие, не сильно дорогие модели, которые подойдут для новичка.

Начинающим также необходимо добавить комплект защиты – шлем и защитные шорты. Необязательно брать самые дорогие, потому что на начальных этапах скорости будут невысокие. Дополнительно рекомендую еще добавить наколенники (бывают мягкие и жесткие – лучше ориентироваться по удобству), налокотники и защиту кистей. Начинающие не умеют правильно падать и выставляют руки, поэтому могут травмировать запястья.

Залечивание травм (коленей, локтей, копчика) стоит дороже, чем один раз купить защитное снаряжение. Плюс подобные травмы выбивают на 6-12 месяцев из катания, и вы фактически потеряете сезон. Прогресса не будет, придется все начинать сначала.

В плане одежды я рекомендую сконцентрироваться на хороших перчатках и штанах. В процессе обучения мы много сидим на склоне, падаем, встаем. Защитные шорты и наколенники помогут, но штаны должны быть защищены от промокания: смотрите, чтобы в характеристике мембраны была указана водонепроницаемость от 10 000 и выше. Также есть штаны с усиленными коленями из более плотной ткани. Перчатки также важны, поскольку вы будете много касаться снега. Нужно брать специальные горнолыжные также с хорошей мембраной.

Обозначение водонепроницаемости на горнолыжной одежде

Желательно купить спортивное термобелье (необязательно самое дорогое): при обучении вы будете много потеть, а при остановках на склоне остывать. Термобелье будет отводить влагу от тела. Еще рекомендую приобрести балаклаву или бафф – специальный шарф в виде повязки, чтобы не продувало шею.

И маска: многие сразу покупают себе дорогую зеркальную, но на первых порах такая не нужна. Вы будете постоянно ее снимать, надевать, забывать про нее. Напыление быстро испортится, и маска перестанет работать как надо. Лучше на первый сезон взять простую маску с красным или желтым фильтром (для солнечной погоды – черным). При поездке в горы обращайте внимание на защиту от ультрафиолета: эта информация есть на упаковке и в описании. Можете сразу посмотреть модель со съемными линзами, это удобно, в комплекте идут несколько фильтров на разные условия. Плюс их всегда можно купить в магазине отдельно, это дешевле, чем покупать новую маску.

Как понять, что пора заводить собственную доску?

Ориентируйтесь на собственные ощущения. Если часто катаетесь и понимаете, что вам нравится сноубординг или нравится определенный стиль катания (парк, фрирайд), имеет смысл купить свой сноуборд.

Также стоит подумать о покупке собственного снаряжения, если на аренду уходит гораздо больше денег, чем стоимость комплекта в магазине.

На что обратить внимание при подборе доски, если я хочу что-то универсальное: покататься на городском курорте, выехать в горы, зацепить пухляк?

При выборе доски обязательно посмотрите заводскую табличку, которая всегда наклеена на сноуборде: ориентироваться в первую очередь надо на вес райдера. Как правило, на один и тот же вес выпадает две ростовки – чуть повыше и чуть пониже. Более короткая доска будет чуть маневренней, длинная – чуть жестче, более стабильной на скорости и лучше вести себя в глубоком снегу. Для гор лучше второй вариант, для городских склонов – первый. Ориентируйтесь на то, где будете кататься больше.

Также учитывайте, что доски различаются по ширине талии. Если у вас небольшой размер ноги, то это одна доска, а если, допустим, 46-47, то нужно брать wide-доску в той же ростовке. Это информация есть в базовом описании сноуборда и таблицах подбора.

Если говорить про прогибы (которые влияют на поведение сноуборда), то я бы рекомендовал смотреть в сторону классических досок с кембером (традиционный весовой прогиб, где самая высокая точка доски находится посередине – прим. Sports.ru).

По геометрии лучше взять доску со смещением закладных (отверстия на доске для установки креплений – прим. Sports.ru):

Twin-directional – симметричная доска со смещенными на 10-20 мм назад закладными. Либо ее вариация с направленной жесткостью, где нос более мягкий, а хвост – жесткий.

Directional – классическая направленная доска. 70% кембера под ногами, а после передних закладных к носу начинается рокер (обратный прогиб).

Хочу доску и для парка (прыжки, рэйлы, боксы) и для фрирайда. Такое возможно? В какую сторону смотреть?

Для ваших целей можно посмотреть универсальную доску, которая будет ориентирована на парковое катание, но позволит также кататься по разбитым трассам и заехать в неглубокий пухляк. Смотрите модели формы Directional Twin средней жесткости с прогибом кембер или флэт (плоская доска).

Если речь идет про полноценный фрирайд с глубоким снегом и жестким настом, то там уже совсем другие доски, которые для парка не подойдут.

Мне подарили бордеркросс-доску Kessler. Судя по спорту, это и не жесткая карвинговая, но и не мягкая для прыжков. Тогда что это за доски такие? В чем их преимущества/недостатки? Или это просто универсальный сноуборд?

Сноуборды у Kessler заточены под бордер-кросс (соревнования, где несколько участников одновременно проходят трассу с рельефными фигурами – прим. Sports.ru) и карвинг (катание резаными поворотами – прим. Sports.ru). Это направленные доски с хорошей торсионной жесткостью, которые можно использовать для карвинга и иногда для all-mountain катания. Учитывайте, что данные сноуборды требовательны к технике катания в силу своей конструкции. К сожалению, без конкретной модели я не могу вам что-то большее рассказать.

Подскажите, как понять, готов ли ты переходить на новую доску? Я имею в виду уровень катания и мягкость доски. Можно ли понять, что мягкость подходит, выбирая доску в магазине?

Если у вас уже есть поставленная техника катания, и при закладывании дуги вы ощущаете, что сноуборд начинает срывать либо он начинает «хлюпать» (гулять под вашим весом), а также при резаных поворотах вам не хватает зацепа доски со склоном, то имеет смысл поменять доску на более жесткую. Также, возможно, вам стоит попробовать другой прогиб либо другую ростовку – здесь все индивидуально и зависит от характеристик предыдущей доски. Чем больше досок вы опробуете, тем лучше будете понимать разницу между прогибами, ростовками, жесткостями.

В магазине жесткость/мягкость доски можно определить, если надавить на нее сбоку, удерживая в вертикальном положении, но реальные рабочие характеристики таким способом понять не получится. На поведение доски на склоне влияет прогиб, сердечник (он бывает усиленный, например, карбоном), торсионная жесткость, симметрия (твинтип это или направленная доска). Если у вас нет возможности попробовать определенную доску вживую, то можете посмотреть обзоры в интернете или ориентироваться на рекомендации производителя: в большинстве случаев они совпадают с реальными ходовыми качествами конкретного сноуборда.

Можно ли менять ребенку доподросткового возраста сноуборд реже чем раз в два года, чтобы при этом ему было комфортно кататься (брать на небольшой вырост изначально)? Мы катаемся примерно раз 5-10 в сезон, до этого года все время на арендованном, поэтому по деньгам, если покупать новый борд раз в два года, а ботинки раз в год, плюс сервис, арендовать дешевле. А вот если борд можно менять раз в 3-4 сезона, будет примерно одинаково, и я бы предпочел покупать.

В первую очередь ориентируйтесь на вес ребенка. Когда он более-менее стабилизируется, и ребенок не будет сильно прибавлять от года к году, можно подумать о покупке сноуборда на несколько сезонов. По моим ощущениям, это где-то от 13-14 лет. В таком возрасте можно подобрать доску, которой хватит на 2-4 сезона.

Маленькому ребенку на доске «на вырост» будет некомфортно: во-первых, из-за слишком широкой стойки, во-вторых, из-за длины доски ему будет тяжело ею управлять, независимо от прогиба и геометрии. Поэтому лучше либо брать в аренду, либо покупать доски подешевле на один год: лучше пусть она будет самой простой, но зато идеально подходить под вес и рост. Ориентируйтесь на таблицы ростовок конкретного производителя.

По каким критериям определить, что крепления действительно достойные? Понятно, что есть известные бренды. Но полагаться только на имя не хочется.

Более дорогие модели креплений, как правило, имеют меньший вес и большую жесткость. Крепления состоят из отдельных элементов (база, дуга, хайбек, стрепы), каждый из которых имеет свои вариации по материалам и технологиям. Здесь лучше обратиться к консультанту в магазине и объяснить ему, для каких целей вам необходимы крепления, и он уже предложит несколько вариантов на выбор.

Как подобрать одежду так, чтобы не замерзнуть на подъемнике и не запариться на солнечном склоне?

Обязательно купите термобелье. Используйте тонкое синтетическое в начале и конце сезона, когда погода теплая. Оно не впитывает влагу и достаточно быстро высыхает. А для холодного времени года лучше взять утепленную версию. Также, если много ходите в горах (поднимаетесь или ходите скитур), рекомендую брать с собой легкую сменную куртку, в которой вы будете подниматься.

В верхней одежде обращайте внимание на показатель паропроницаемости мембраны. От 20 000 и выше – это отличные варианты, в которых у вас не возникнет проблем с избыточным потоотделением и высыханием.

Я катаюсь 2 сезона на дешевеньком Flow Vert (купил, что называется, beginners package, на амазоне). Думаю об апгрейде, но не знаю, в каком направлении смотреть. Я катаюсь, что называется, all mountain, как типичный турист. В будущем хочется красиво карвить, как Райан Нэптон (лол). Какие характеристики доски и креп искать для такого катания? Подойдут ли крепления Флоу (уж больно мне нравится скорость пристегивания с их rear-entry системой).

Для карвинга и фанкарвинга лучше всего брать кемберные доски средней или высокой жесткости. Главное – доска не должна быть мягкой. Для ориентира можете посмотреть варианты от Head (модели The Day, Day Lyt), Salomon Sickstick, кемберный Burton Custom. Из более универсальных снарядов – фристайловые Salomon Huck Knife или Head Architect.

С точки зрения креплений я бы остановился на классических с раздельным верхним и нижним стрепом, потому что в них больше жесткости (и обычно они дешевле), а у креплений с быстрой фиксацией типа Flow есть люфты в конструкции, которые не позволяют вести нормальный поворот на средних и больших скоростях.

Сами крепления в идеале должны иметь алюминиевую или литую (без возможности регулировки) пяточную дугу, жесткую базу и жесткий/средний хайбэк (задник, который удерживает ногу в креплении). Чем жестче крепления, тем лучше для карвинга, но с поправкой на уровень катающегося и вес тела: при отсутствии соответствующей техники катания вы просто не сможете продавить очень жесткие крепления. Поэтому лучше всего взять сноубордические ботинки, прийти с ними в магазин и на месте попробовать разные варианты креплений.

При выборе креплений смотрите модели, которые рассчитаны на карвинговое и агрессивное катание. Например, у Nitro есть даже специальная модель Phantom Carver. Из других моделей для ориентира можете посмотреть Union Atlas, Burton Cartel.

Обязательно ли постоянно парафинить доску?

Нет. Смотрите по состоянию доски. Если сезон состоит из 3-4 катаний, то, вероятно, хватит и одного нанесения температурного парафина в начале сезона. Если же вы катаетесь регулярно и много, то, конечно, придется обслуживать сноуборд чаще. Посмотрите на скользяк доски (обратная сторона сноуборда, которая соприкасается со снегом – прим. Sports.ru): если он стал матовым, белесым, появились ворсинки, пора идти в сервис.

Также ориентируйтесь на ощущения во время катания: если доска едет нормально и не подлипает, то все нормально. Как только начинаются замедления, значит парафин ушел.

Учитывайте, что разные скользяки требуют разного ухода: более дорогие высокопористые требуют регулярной обработки, чтобы структура не забивалась всяким мусором со склона. Тогда он прослужит дольше. Информацию о типе скользяка можно прочитать в описании сноуборда или спросить у продавца-консультанта.

Хочу этой зимой попробовать покататься в первый раз, что для этого нужно? Какие ошибки новичка не делать? С чего лучше начать?

Главная ошибка новичка – начинать кататься без инструктора и учиться самому. Инструктор нужен для того, чтобы с первого занятия вам ставили правильную технику катания. Даже если вы возьмете 2-4 урока, это уже заложит правильный вектор развития, в дальнейшем вы будете быстрее и безопаснее прогрессировать. Правильная техника позволит кататься красиво и уверенно, не допуская типичных ошибок, которые заметны у новичков.

Вторая распространенная ошибка новичка – катание без защиты. Новички часто падают назад и вперед: страдает копчик, голова, колени, локти, запястья. Лучше пусть вы будете не очень красиво смотреться в защите, зато откатаете первый сезон без травм. Минимальный комплект защиты – шлем и шорты. Дополнительный – наколенники, налокотники, защита запястий.

Третья ошибка – незнание правил поведения на горнолыжном курорте. Я рекомендую изучить правила FIS, информационные доски с ними есть на каждом курорте: как себя надо вести, что нельзя делать, что означают те или иные знаки на трассе. Знание этих моментов – это в первую очередь гарантия вашей безопасности.

Подскажите, пожалуйста, как или где улучшить технику катания по подготовленным склонам? Более 6 лет регулярно занимаюсь, не падаю и не цепляю канты, но есть гипотеза, что езжу неэкономно, не технично.

Нет человека, который бы катал идеально и супер технично, кроме профессиональных райдеров. И то в сноуборде отсутствует какой-то золотой стандарт, на который можно было бы равняться. Мы учимся всю жизнь и нет предела совершенству. Обратитесь к инструктору, чтобы он прокатился рядом с вами, посмотрел на огрехи в технике или, если явных огрехов нет, подсказал специальные упражнения, чтобы прогрессировать дальше.

Я умел кататься на вейкборде, потом встал на сноуборд сам, но чувствую проблемы по технике. Очень устает ведущая нога, через несколько часов хочется все выкинуть и сесть отдыхать. Как будто выкручивается нога. Как избежать проблем с техникой и что делать тем, кто уже научился неправильно?

Если устает ведущая нога, то, допускаю, это происходит из-за того, что вы по вейку привыкли инициировать поворот плечами, а не ногами. Второй момент – у вас могут быть неправильно установлены углы на креплениях или взята слишком широкая или узкая стойка по закладным. Моментов с настройкой сноуборда и креплений очень много, их надо проверить и поправить. Чаще всего боль и дискомфорт в ногах связаны именно со стойкой.

В плане техники: стоит обратиться к инструктору по сноуборду. Если есть сильные огрехи, они будут сразу видны, и инструктор начнет их исправлять.

Какую зарядку нужно делать дома на протяжении 3 недель, чтоб к поездке в горы подойти хорошей форме? А то знаю только, что полезно делать приседание «пистолетик».

Физическую нагрузку лучше всего начинать давать за месяц-полтора до начала катального сезона. Из общих тренировок можете попробовать ходьбу, бег, плавание. Из развивающих и силовых:

приседания – обычные и сумо;

выпады;

приседания на одной ноге (пистолетик);

подтягивания коленей к груди;

бег на месте;

выпрыгивания;

стульчик – прислонитесь спиной к стене, чтобы бедра были параллельны полу, как будто под вами стул, и стойте так от 20 секунд до 1-2-3 минут в зависимости от уровня физической подготовки;

мостик – укрепляющее упражнение для спины.

Также не забывайте базовую разминку перед каждым катанием. Даже если делать только ее, это уже позволит вам подготовить связки и мышцы к нагрузке и снизить риск травмы.

Если мы говорим про фристайл, то рекомендуется включить в тренировки посещение батутного центра и занятия с инструктором для развития координации.

Фото: Спортмастер PRO