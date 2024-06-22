Собослаи получил в сборной новое прозвище. Оно появилось благодаря Гвардиоле 😂

В конце ноября 2023 года главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола случайно создал новый мем . Во время пресс-конференции перед игрой на «Этихаде» против «Ливерпуля» испанец хотел похвалить Райана Гравенберха и Доминика Собослаи, но не справился с произношением фамилии второго.

«Время идет вперед, прошло восемь или девять лет, [у них] появились другие игроки − у них есть Трент Александер-Арнолд − но идеи схожи. У нас много пространства сзади, а у них невероятные забеги делают Диас, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, конечно, а теперь Собослаи и Гравенберх».

Фамилия венгра у Пепа получилась набором непонятных звуков, а нидерландский новичок сперва превратился в «Гавенера». Гвардиола осознал ошибку, закрыл лицо руками и попытался исправиться.

Прошло семь месяцев и Доминику Собослаи до сих пор напоминают о том фейле Пепа. Игроки сборной Венгрии дали ему прозвище «Сволзаи» ( Svolzai).

Перед воскресным матчем против Шотландии в разговоре с ITV Sport хавбек «Ливерпуля» рассказал, как тот случай повлиял на него.

«Перед игрой с «Манчестер Сити» Гвардиола не смог правильно произнести мое имя. Он произнес мое имя как «Сволзаи». Меня будут называть так еще какое-то время, потому что это очень понравилось Андрашу Шаферу».

На Евро-2024 Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории турнира.