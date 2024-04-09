🤯 ЧТО!? The Telegraph пишет, что «Ливерпуль» хочет продать Диаса. На игрока даже есть два покупателя 😱
«Ливерпуль» рассматривает вариант продажи Луиса Диаса будущим летом, сообщает The Telegraph.
«ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в подписании контракта с колумбийцем. «Мерсисайдцы» оценивают 27-летнего игрока примерно в 75 миллионов фунтов стерлингов.
Диас еще не договорился о новом контракте с «Ливерпулем». Его текущее соглашение истекает в 2027 году.
В этом сезоне колумбиец забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 42 матчах за английский клуб.
Как вам идея?
за 100 его можно продавать со спокойной душой, он же хотел сам и купить того кто хочет играть за ливерпуль, Тоуни например
Мбаппе не по карману с его замашками по контракту.