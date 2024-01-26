LFC 2020
Блог

😱 «Сначала я должен переварить это...» Тухель шокирован уходом Клоппа из «Ливерпуля»

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Томас Тухель Томас Тухель
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» в конце сезона.

Ранее Тухель заменил Клоппа на тренерском посту в «Майнце» и «Боруссии Дортмунд».

«Сначала я должен переварить это...

Клопп - один из сильнейших тренеров в мире. Ему всегда удавалось сильно влиять на клубы, в которых он работал. Его уход - серьезная новость», - заявил Тухель.

Отметим, что по оценкам букмекеров фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля» является экс-полузащитник команды Хаби Алонсо.

По некоторым данным, в контракте испанца с «Байером» есть пункт, который позволяет ему свободно уйти в «Ливерпуль», «Реал Мадрид» или «Баварию».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель: я должен переварить это... Ведь это что-то новое, а не тухлое, как я привык...

Ps: никак он действительно и тут решил пойти по следам Юргена. Ну не знаю...
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий