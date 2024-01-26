😱 «Сначала я должен переварить это...» Тухель шокирован уходом Клоппа из «Ливерпуля»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» в конце сезона.

Ранее Тухель заменил Клоппа на тренерском посту в «Майнце» и «Боруссии Дортмунд».

«Сначала я должен переварить это...

Клопп - один из сильнейших тренеров в мире. Ему всегда удавалось сильно влиять на клубы, в которых он работал. Его уход - серьезная новость», - заявил Тухель.

Отметим, что по оценкам букмекеров фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля» является экс-полузащитник команды Хаби Алонсо.

По некоторым данным, в контракте испанца с «Байером» есть пункт, который позволяет ему свободно уйти в «Ливерпуль», «Реал Мадрид» или «Баварию».