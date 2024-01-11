Мане начали хейтить в соцсетях: все из-за истории с сенегальскими школами и возраста его жены
Садьо припомнили его благотворительность.
Бывший нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане связал себя узами брака с Аишей Тамбой на частной церемонии в Сенегале.
В сети множество красивых фото с церемонии, которые можно посмотреть здесь и здесь. Видео невесты тоже впечатляют.
Отношения между молодоженами начались в 2021 год, когда Садьо было 29, а его невесте 16... Соцсети тут же накрыла волна мемов.
«Мане с супругой во время шоппинга несколько лет назад»
Мане даже припомнили его пожертвования на строительство школ в Сенегале.