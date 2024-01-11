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Мане начали хейтить в соцсетях: все из-за истории с сенегальскими школами и возраста его жены

Садьо Мане Садьо Мане
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Садьо припомнили его благотворительность.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане связал себя узами брака с Аишей Тамбой на частной церемонии в Сенегале.

В сети множество красивых фото с церемонии, которые можно посмотреть здесь и здесь. Видео невесты тоже впечатляют.

Отношения между молодоженами начались в 2021 год, когда Садьо было 29, а его невесте 16... Соцсети тут же накрыла волна мемов.

«Мане с супругой во время шоппинга несколько лет назад»

Мане даже припомнили его пожертвования на строительство школ в Сенегале.

1 комментарий
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Лишь бы что-то ляпнуть. Конечно зачем нужны новости про спорт.
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