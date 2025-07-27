Журналист Sky Флориан Плеттенберг сообщает о договоренности между «Ливерпулем» и «Баварией» о трансфере нападающего Луиса Диаса.

Срочные новости о скором уходе колумбийца появились несколько часов назад.

Уточняется, что клубы достигли соглашения, предусматривающего переход игрока за 75 миллионов евро.

Теперь вы поняли, почему «Ньюкасл» ждет предложения от «Ливерпуля» по Александеру Исаку?

💣 Исак хочет в «Ливерпуль». «Ньюкасл» ждет предложение в ближайшие семь дней