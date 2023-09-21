Упс.

«Ливерпуль» на своих официальных каналах выложил обычное видео тренировочного процесса, но фан-аккаунт клуба заметил одну занятную деталь. Во время подготовки к одному из упражнений 29-летний Эндрю Робертсон хотел подшутить над 17-летним форвардом Беном Доуком и слегка перестарался.

Защитник хотел хлопнуть нападающего по шее, но вместо этого получилась громкий удар по уху. Робертсон сразу пожалел о произошедшем, сделал шокированное лицо и извинился. Вот как это выглядело:

Бен Доук может сыграть за «Ливерпуль» против «ЛАСКа». Он уже произвел впечатление на своих товарищей по команде. К примеру, Вирджил ван Дейк так высказывался о коллеге по клубу: «Я помню, как в прошлом году он вышел на поле против «Виллы», сделал шаг вперед и прошел мимо защитника.

«Он интересный, прямой, обыгрывает один на один. Я называю его «тасманский дьявол» − он так быстро носится по полю. Если он будет принимать решения лучше, а для этого у него еще есть время, то он определенно в будущем может стать игроком основы».