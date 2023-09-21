LFC 2020
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📹Робертсон в шутку ударил Доука. Получилось слишком сильно и пришлось извиняться 😡

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Упс.

«Ливерпуль» на своих официальных каналах выложил обычное видео тренировочного процесса, но фан-аккаунт клуба заметил одну занятную деталь. Во время подготовки к одному из упражнений 29-летний Эндрю Робертсон хотел подшутить над 17-летним форвардом Беном Доуком и слегка перестарался.

Защитник хотел хлопнуть нападающего по шее, но вместо этого получилась громкий удар по уху. Робертсон сразу пожалел о произошедшем, сделал шокированное лицо и извинился. Вот как это выглядело:

Бен Доук может сыграть за «Ливерпуль» против «ЛАСКа». Он уже произвел впечатление на своих товарищей по команде. К примеру, Вирджил ван Дейк так высказывался о коллеге по клубу: «Я помню, как в прошлом году он вышел на поле против «Виллы», сделал шаг вперед и прошел мимо защитника.

«Он интересный, прямой, обыгрывает один на один. Я называю его «тасманский дьявол» − он так быстро носится по полю. Если он будет принимать решения лучше, а для этого у него еще есть время, то он определенно в будущем может стать игроком основы».

4 комментария

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arisstopane
чувак, ты второй, после месси, кому энди влепил подзатыльник!
+5
0
+5
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Mr. Bexa
Шутка по шотландски
+3
0
+3
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Привет от старых штеблет
кому леща?
0
0
0
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Санжар Уразбаев
Энди иногда любит психовать и бить всех , можно понять и простить
0
0
0
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