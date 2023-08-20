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Мак Аллистера удалила странная бригада арбитров – она ссорилась с Клоппом и била локтем Робертсона. Как они объясняют это удаление?

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Пол Тирни
Футбол Футбол

В субботнем матче «Ливерпуля» и «Борнмута» (3:1) Алексис Мак Аллистер получил красную карточку за фол на Райане Кристи. Удивились все: от Мак Аллистера до Клоппа.

Alexis Mac Allister suffers ill-fated Anfield debut and forces Wataru Endo bow but Liverpool claim first win | talkSPORT

По информации Liverpool Echo, «Ливерпуль» подаст апелляцию на красную карточку несмотря на то, что решение арбитра на поле было поддержано бригадой VAR.

VAR определил, что Томас Брэмалл не совершил явной и очевидной ошибки по двум причинам.

Первая – шипы Мак Аллистера были видны и направлены на Кристи, а вторая – высокая точка контакта.

Однако, как отметил Юрген Клопп, «Ливерпуль» считает, что контакт был осуществлен внутренней стороной стопы, поэтому у них есть основания для подачи апелляции.

Любопытный факт: за VAR отвечал Пол Тирни, у которого несколько раз возгорались конфликты с Клоппом. Ассистент VAR – Константин Хатзидакис, который курьезно ударил локтем Энди Робертсона в прошлом сезоне.

Andy Robertson elbow incident: Former ref Dermot Gallagher explains all after assistant referee accused of elbowing Liverpool player | Football News | Sky Sports

Отменят дисквалификацию?

7 комментариев

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Тимофей Яблонский
Судьи в последнее время все хуже справляются, хотя вар обещал обратное
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Сергей Смирнов
Хотелось что бы разобрались грамотно и справедливо, и отменили красную карточку, и уже что-то решили с недобросовестным судейством.
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Ненавидящий2.0
Ответ #SharkTeam
В следующий раз сам Клопп по щщам получит, если тенденция продолжится
кто бы вас с мансей, др. кейджем и другими умниками уже этими щами накормил, о которых ты пишешь
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Sergey Kuznetsov
С тех пор как Тирни налысо стал стричься последовательность решений куда то пропадает. У него и у коня Ильи Муромца вся сила в волосах.
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Ненавидящий2.0
Вижу игровой момент без намеренной грубости от игрока, который опоздал в этом эпизоде. Но фол довольно неприятный для соперника ЖК была бы справедливой. Хотя в матче ТТХ и МЮ был похожий момент на 10й минуте, когда такую же накладку сделали Бруно, даже жёлтой не показали.
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Ненавидящий2.0
Ответ Sergey Kuznetsov
С тех пор как Тирни налысо стал стричься последовательность решений куда то пропадает. У него и у коня Ильи Муромца вся сила в волосах.
Когда холодно, волосы череп не защищают, вот мозги и промерзают. У всех лысых судей. Только Марчиняк пока более-менее держится
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