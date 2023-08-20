7 комментариев

В субботнем матче «Ливерпуля» и «Борнмута» (3:1) Алексис Мак Аллистер получил красную карточку за фол на Райане Кристи. Удивились все: от Мак Аллистера до Клоппа.

По информации Liverpool Echo, «Ливерпуль» подаст апелляцию на красную карточку несмотря на то, что решение арбитра на поле было поддержано бригадой VAR.

VAR определил, что Томас Брэмалл не совершил явной и очевидной ошибки по двум причинам.

Первая – шипы Мак Аллистера были видны и направлены на Кристи, а вторая – высокая точка контакта.

Однако, как отметил Юрген Клопп, «Ливерпуль» считает, что контакт был осуществлен внутренней стороной стопы, поэтому у них есть основания для подачи апелляции.

Любопытный факт: за VAR отвечал Пол Тирни, у которого несколько раз возгорались конфликты с Клоппом. Ассистент VAR – Константин Хатзидакис, который курьезно ударил локтем Энди Робертсона в прошлом сезоне.

Отменят дисквалификацию?