Неожиданно.

В 2015 году Джеймс Милнер перешел в «Ливерпуль» и с тех пор именно он был победителем знаменитого лактат-теста, который проводится каждую предсезонку. Игрок уже перебрался в «Брайтон», а значит, что чемпион в любом случае был бы новым.

Лактат-тест используется для определения физической выносливости игрока, и победы Милнеры были неудивительны, ведь он впахивал, как машина.

Победителем этого года стал Мохамед Салах. В первом забеге он обошел Джордана Хендерсона, Конора Брэдли, Вирджила ван Дейка, Энди Робертсона, Ибраима Конате и Костаса Цимикаса.

На видео, которое опубликовал официальный сайт «Ливерпуля», слышно, как Юрген Клопп говорит: «И награда Джеймса Милнера достается...» − сразу после финиша Салаха.

Также сильно впечатлил Доминик Собослаи, который одолел во втором раунде Луиса Диаса и Коди Гакпо. Однако, судя по разговорам между игроками, которые попали на камеру, достижение Мохамеда так и не было побито.