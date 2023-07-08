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Тюрам все же может перейти в «Ливерпуль». Фабрицио Романо назвал два условия для трансфера

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

На днях CBS Sports сообщил, что «Ливерпуль» отказался от трансфера Кефрена Тюрама. После подписания Собослаи и Мак Аллистера мерсисайдцы больше не нуждаются в усилении полузащиты, утверждает Тhe Athletic.

Это казалось вполне логичным, ведь в составе у «красных», действительно, много качественных полузащитников. Но внезапно Фабрицио Романо заявил, что «Ливерпуль» все еще может подписать Тюрама.

Инсайдер стал гостем подкаста Born and Red, где и сообщил о том, что команда Клоппа не потеряла интерес к французу.

По данным Романо, мерсисайдцы уделяют приоритетное внимание подписанию Ромео Лавиа. Но мы все еще можем увидеть переезд Тюрама на «Энфилд». Чтобы этот трансфер произошел, «Ницце» придется снизить запрашиваемую цену за Кефрена. К тому же, самому игроку нужно снизить свои требование по зарплате.

Трансфер Лавиа для «красных» выгоднее с финансовой точки зрения. По данным Флориана Плеттенберга, «Саутгемптон» и «Ливерпуль» ведут конкретные переговоры о переходе. Видеть игрока в команде хочет лично Юрген Клопп.

Как думаете, смогут ли мерсисайдцы подписать и Лавиа, и Тюрама? Какому игроку предпочтение отдаете вы?

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