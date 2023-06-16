Клопп любого уговорит.

Неделю назад «Ливерпуль» завершил трансфер Алексиса Мак Аллистера, но это только начало, ведь у мерсисайдцев больше планы на летнее трансферное окно.

Теперь «Ливерпуль» сосредоточился на полузащитнике «Ниццы» Кефрене Тюраме, и в сегодняшней статье L’Equipe назвал его «приоритетной целью» клуба. Судя по информации от французского издания, Тюрама очень привлекала возможность стать частью будущей команды Клоппа.

«Количество контактов за последние недели увеличилось, — написано в статье L’Equipe. —Игрок не против покинуть «Ниццу», несмотря на свою привязанность к клубу, потому что его соблазнил проект «Ливерпуля».

Перейдя в «Ниццу» из «Монако» в 2019 году, Тюрам прочно закрепился в основе команды, сыграв за это время 138 матчей (8 голов, 11 ассистов) и в марте получил свой первый вызов во взрослую сборную Франции.

Энергичный и гибкий игрок наверняка прекрасно встроится в систему Юргена Клоппа. Тем более, что на трансфере полузащитника в «Ливерпуль» настаивает папа Кефрена Лилиан Тюрам.