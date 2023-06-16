LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» смог «соблазнить» Кефрена Тюрама своим проектом — полузащитник раздумывает над переездом на «Энфилд»

Ливерпуль Ливерпуль
Кефрен Тюрам Кефрен Тюрам
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Клопп любого уговорит.

Неделю назад «Ливерпуль» завершил трансфер Алексиса Мак Аллистера, но это только начало, ведь у мерсисайдцев больше планы на летнее трансферное окно.

Теперь «Ливерпуль» сосредоточился на полузащитнике «Ниццы» Кефрене Тюраме, и в сегодняшней статье L’Equipe назвал его «приоритетной целью» клуба. Судя по информации от французского издания, Тюрама очень привлекала возможность стать частью будущей команды Клоппа.

«Количество контактов за последние недели увеличилось, — написано в статье L’Equipe. —Игрок не против покинуть «Ниццу», несмотря на свою привязанность к клубу, потому что его соблазнил проект «Ливерпуля».

Перейдя в «Ниццу» из «Монако» в 2019 году, Тюрам прочно закрепился в основе команды, сыграв за это время 138 матчей (8 голов, 11 ассистов) и в марте получил свой первый вызов во взрослую сборную Франции.

Энергичный и гибкий игрок наверняка прекрасно встроится в систему Юргена Клоппа. Тем более, что на трансфере полузащитника в «Ливерпуль» настаивает папа Кефрена Лилиан Тюрам.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Высочкин
Добро пожаловать на Энфилд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий