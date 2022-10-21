«Он вернется, я уверен»: Клопп прокомментировал увольнение Джеррарда

«Астон Вилла» уволила легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды всего через одиннадцать месяцев после назначения.

Пресс-служба «красных» поделилась комментарием Юргена Клоппа об отставке Стиви Джи:

«Я абсолютно уверен, что он вернется. Я в «Ливерпуле» семь лет и знаю Джеррарда, хотя мы и не очень часто встречался по разным причинам. У нас был небольшой разговор сегодня утром, короткий, ничего глубокого. Представляю, как он разочарован, ведь у него были амбиции и он хотел достичь с «Астон Виллой» некоторых вещей. Это точно не круто. Но я не думаю, что нам стоит беспокоиться о Стиви. Как он сам сказал вчера после матча, он знаком с этой игрой достаточно долго, такие вещи случаются. Вы все знаете Стиви лучше, чем я. Он всегда возвращался и вернется в этот раз, не сомневаюсь. Надеюсь только, что он уделит себе немного времени. С тех пор, как он закончил карьеру, Стиви постоянно работал, если я прав, так что, может, он использует это время, чтобы зарядиться энергией».

«Астон Вилла» решила расстаться с Джеррардом после поражения от «Фулхэма» со счетом 0:3. Под руководством Джеррарда команда одержала всего две победы в 11-ти играх Премьер-лиги в этом сезоне. Сейчас «Астон Вилла» расположилась на 17-м месте в турнирной таблице.

Согласны ли вы с Клоппом? Верите ли вы в то, что Стиви Джи продолжит тренерскую карьеру?