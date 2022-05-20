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Сеск Фабрегас поддерживает переход Тчуамени в «Ливерпуль»

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
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Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который в настоящее время играет за «Монако», назвал Орельена Чуамени многообещающим игроком.

Фабрегас сказал: «Когда я пришел, Тьерри Анри и Вадим Васильев также попросили меня помочь вырастить молодежь. Это был важный момент. Сегодня я чувствую, что завоевал уважение этого молодого поколения».

«Я буду продолжать следить за ними, делиться с ними опытом. Я хотел бы видеть Фофана, Диопа или Тчуамени в «Баварии» или «Ливерпуле»!»

Напомним, что «Ливерпуль» надеется подписать Орельена Тчуамени этим летом.

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