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Хочу рекламироваться на Sports.ru. Какие вообще есть варианты?

Спортивный маркетинг
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Гайд по рекламе на Спортсе.

Привет! На связи коммерческий отдел Спортса, мы стараемся делать всю нашу рекламу – от баннеров до подкастов – красивой, запоминающейся и эффективной. Начинается Чемпионат Мира, будет Черная Пятница, за ними – новогодние праздники. Короче говоря, лучшее время, чтобы провести рекламную кампанию.

Давайте расскажем, какую рекламу мы вообще умеем делать.

Old but gold: медийка

Классический вариант рекламы в медиа. Баннеры, видеоформаты, разного рода стикеры и поп-апы – разнообразие большое, у каждого формата свои преимущества и недостатки.

Медийка – хороший путь к большим охватам нужной аудитории. Многочисленных пользователей Спортса (больше 15 миллионов ежемесячно) мы хорошо знаем: пол, возраст, гео, интересы. В особенности, интересы спортивные: кто про какой виде спорта любит читать, за какую команду болеет или чьим персональным фанатом является. Все это помогает таргетировать нашу медийку и добиваться более точного попадания в нужную целевую аудиторию.

Медийка продается – как и везде – по CPM-модели, то есть мы берем деньги за определенное количество показов рекламных форматов. Вот тут можно посмотреть наш прайс-лист на медийку.

Еще ближе к аудитории, еще точнее: продуктовые форматы и специальная медийка

Медийку можно усложнять и кастомизировать. Во-первых, можно в рамках стандартных форматов прокачивать креативную составляющую: сделать мини-игру или тест прямо в баннере. Это улучшает пользовательский опыт взаимодействия с рекламой: мы уверены, что такая реклама меньше раздражает, лучше запоминается и, как следствие, лучше работает на конечную эффективность и восприятие бренда.

Например, для «Фонбета» мы делали вот такой интерактивный брендинг в рамках раздела Чемпионата Европы по футболу летом 2021 года (тут большая гифка, она может грузиться какое-то время):

Во-вторых, можно идти в сторону кастомизации самих форматов. Мы готовы придумывать кастомные форматы для своих рекламодателей, максимально нативно встраивать их в наш продукт, тем самым улучшая его – часто реклама несет дополнительную ценность для наших пользователей: где посмотреть матч, где сделать ставку и так далее. Такой подход тоже работает в сторону конечной эффективности, потому что обращается к максимально заинтересованной аудитории.

Например, можно делать виджеты или кнопки, которые мы затем интегрируем в разные стороны нашего продукта: матч-центр, статистические сервисы, новости и тексты. Вот так, к примеру, могут выглядеть кнопки в матч-центре:

А вот так – кнопки в новостях с расписанием матчей:

Такие форматы уже не помещаются в стандартный прайс, их нужно обсуждать индивидуально. Поэтому лучше всего написать на sales@sports.ru – и мы с удовольствием подумаем, как сделать что-то интересное.

Не только про классический текст: аудио и соцсети

Спортс существует не только в виде текстов и новостей на сайте (и в приложениях, конечно). У нас много своих соцсетей: есть и флагманские аккаунты Спортса, есть тематические потоки, где мы пишем на какую-то узкую тему, интересную конкретному кругу читателей. Например, про фигурное катание, про российский футбол или про «Ливерпуль». Вот тут можно посмотреть прайс-лист на рекламу в наших соцсетях.

И мы записываем подкасты. В русскоязычном сегменте спортивных подкастов мы лидеры – ни у кого нет шоу больше. Есть разные подкасты про футбол, про фигурное катание, про автоспорт, про пересечение спорта и культуры и даже про любительский спорт. В подкастах мы тоже можем делать рекламу: от джинглов до целых спонсорских сезонов с приглашением экспертов от бренда и специальных рубрик внутри шоу. Аудиореклама – неочевидный, но мощный формат: бренд разговаривает буквально напрямую с аудиторией, к подкастам (и рекламе в них) много доверия у слушателей, что помогает выстраивать правильное позиционирование для бренда. Прайс-лист на рекламу в наших подкастах можно посмотреть вот тут.

Имидж и интерактив: спецпроекты

А еще мы делаем крутые спецпроекты. В 2021 и 2022 годах мы сделали их чуть больше 200 штук. Широта возможностей огромная: можно делать ситуативные тесты и квизы, можно выпускать брендированные лонгриды или целые текстовые сериалы, можно делать игры на отдельных лендингах, можно записывать спонсорские подкасты, а можно вообще мешать все в кучу и собирать сложные проекты, в которых сразу несколько разных спецпроектных и нативных механик.

Хороший пример такого сложного проекта – «Академия футбола», которую мы сделали в 2020 году вместе с платежной системой «Мир»:

За спецпроекты на Спортсе отвечает целая креативная студия – «Сирена». У них есть свой блог, где они рассказывают про спецпроекты. А вот тут можно почитать, на каких принципах строится наша работа над спецпроектами.

Кстати, благодаря «Сирене» многие квизовые механики мы научились готовить в очень короткие сроки – буквально в течение рабочей недели. Разнообразие механик большое: классические тесты, тесты с открытыми вопросами, ребусы, тесты с эмодзи, игры на принятие решений, где нет правильного ответа, тесты, которые рассказывают что-то о пользователе (да, прямо как в старых журналах), голосования за лучших и так далее. Мы любим такие проекты сами и видим, что они заходят нашим читателям: все метрики по вовлечению на высоком уровне.

Около 90-95% пользователей, которые зашли на страницу нашего теста или квиза, начнут его проходить, а 80% из них пройдут тест до конца. Около 10% пользователей перейдут по интеграциям спонсора, но бывают случаи, когда конверсия достигает 35-40 процентов.

Среднее время, которое пользователь тратит на прохождение теста или квиза, – от 1 до 3 минут. А на больших играх среднее время, которое пользователь проводит на странице проекта, легко переваливает за 5 – 7 минут. В особенно удачных случаях (Matchday, Matchday 2) – больше 15 минут.

Часть нативных и спецпроектных форматов мы немного стандартизировали и сделали на них понятный прайс – посмотреть можно вот тут. А если хочется выйти за рамки, сделать уникальный игровой спецпроект, то пишите на sales@sports.ru. Все брифы и запросы от наших рекламодателей мы разбираем индивидуально – и обязательно предлагаем сильные идеи.

Давайте вместе делать спортивную рекламу лучше!

 