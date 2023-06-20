Лига чемпионов сезона-2022/23 – все! Финал сыгран, кубок вручен, а шампанское выпито.

Вместе с еврокубком подошел к концу и наш спецпроект «Продать нельзя выпустить», сделанный вместе с букмекерской компанией PARI. Напомним, что за основу мы взяли известную игру «Fuck. Marry. Kill» («Переспать. Жениться. Убить») – в ней пользователю надо распределять селебрити по трем категориям, вынесенным в название, – и адаптировали ее под Лигу чемпионов. Так получился симулятор футбольного тренера, в котором пользователь решает судьбу трех случайных игроков клубов ЛЧ: кого выпустить в старте, кого посадить на лавку, а кого продать.

В апреле – спустя три недели с момента релиза – мы делились с вами промежуточными результатами проекта. Сейчас, после его завершения, самое время посмотреть на итоговые цифры. Стартуем с рейтинга «Выпустить в старте»:

данные на момент выхода материала

Топ трансформировался несильно: первые четыре футболиста сохранили свои позиции, остальные поменялись местами. За исключением Джуда Беллингема. Новичок «Реала» вылетел из десятки, а старожил клуба Лука Модрич, наоборот, туда залетел.

Переходим к игрокам, с которыми пользователи Sports.ru чаще всего хотели попрощаться:

данные на момент выхода материала

Топ-10 рейтинга в категории «Продать» также почти не изменился с апреля. Место в десятке потеряли Юлиан Дракслер, который возвращается из «Бенфики» в «ПСЖ», и Ромелу Лукаку. Решение юзеров не отправлять бельгийца из «Интера» на трансфер наверняка связано с успехами итальянского клуба в Лиге чемпионов, который дошел до финала. Вместо этих игроков в топ ворвались два полузащитника «Порту» – Вендерсон Галено и Матеус Урибе.

Еще один рейтинг – в категории «Посадить на лавку»:

данные на момент выхода материала

Как и несколько месяцев назад, пользователи Sports.ru были бы не против отправить на скамейку Оливье Жиру. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли с этим не согласен. И это подтверждает статистика: в конце сезона француз оказался в лидерах по количеству сыгранных матчей (33; опережают его только Рафаэль Леау с 35 играми и Пьер Калулу с Сандро Тонали, у которых по 34 матча). Что касается новых лиц в топ-10 воображаемых лавочников, то это Марко Ройс из «Боруссии» и Орельен Тчуамени из «Реала», которые заняли места двух игроков «Челси» – Кая Хавертца и Мэйсона Маунта.

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Теперь давайте обратимся к пятерке футболистов, которых чаще всего выпускают в старте и реже всего сажают на лавку или продают.

Первое место предсказуемо за Эрлингом Холандом, взявшим вместе с «Ман Сити» эту Лигу чемпионов.

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Следом идет его одноклубник Кевин де Брюйне.

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Далее – Килиан Мбаппе, который вылетел с «ПСЖ» еще в 1/8 финала.

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Хвича Кварацхелия вместе с «Наполи» не прошел дальше четвертьфинала, но представить стартовый состав неаполитанцев без грузинской звезды уже невозможно.

данные на момент выхода материала

А где отправившийся в МЛС Лео Месси, спросите вы. Аргентинец потерял один процент в рейтинге категории «Выпустить в старте» – у него 65% – и пропустил вперед Винисиуса Джуниора (67%) из «Реала» и ныне игрока «Аль-Иттихада» Карима Бензема (66%).

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В конце давайте взглянем на цифры игроков клубов-финалистов – «Интера» и «Манчестер Сити». Наверняка среди топовой пятерки спецпроекта вы ожидали увидеть кого-то из футболистов «Интера», но, как показывают цифры, пользователи Sports.ru не особо верили в них и отдавали место в старте игрокам других клубов.

Зато вы поверили в Ромелу Лукаку! В апреле бельгийца хотели продать, а сейчас – лишь посадить на лавку.

данные на момент выхода материала

Если игроков «Интера» выпускать хотели далеко не все пользователи, то вот Эрлинга Холанда в старте видело большинство юзеров – как несколько месяцев назад, так и сейчас. Чего не скажешь о Джеке Грилише и Хулиане Альваресе, которые за это время успели поменяться позициями: в апреле пользователи чаще всего выставляли на трансфер англичанина, а сажали на скамейку – аргентинца.

данные на момент выхода материала

Сейчас же все наоборот – и после эпического празднования Грилиша абсолютно понятно, почему.