Рассказывает тренер вратарей «Урала», который много лет знаком с Рехнером.

На старте 2023-го в «Баварии» было не слишком спокойно. В январе клуб расстался с тренером вратарей Тони Тапаловичем, который проработал одиннадцать лет. Немецкие медиа писали о конфликте Тапаловича с главным тренером Юлианом Нагельсманном, а Sport1 даже утверждал, что Тапалович делился деталями работы тренерского штаба с Мануэлем Нойером, а тот – с остальными игроками.

После этого Нойер разнес клуб в интервью The Athletic – естественно, это не понравилось руководству и Нагельсманну. К концу февраля разногласий, видимо, не осталось, но теперь у «Баварии» новый тренер вратарей – Михаэль Рехнер, который несколько лет помогал Нагельсманну в «Хоффенхайме». Последнее время Рехнер совмещал работу в клубе со сборной Турции.

В России лучше всех Рехнера знает тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев. Мы попросили Шпилева рассказать о новом тренере «Баварии».

Как Шпилев познакомился с Рехнером?

С Рехнером меня свел спортивный менеджер Бернд Хайниш – сейчас он один из руководителей «Вюрцбургер Киккерс» (играет в региональной лиге, три сезона назад выступал во второй Бундеслиге). Пять лет назад Хайниш поделился контактами нескольких клубов Бундеслиги, в том числе «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии». Предупредил, что «Хоффенхайм» – самый открытый клуб, где царит семейная атмосфера, а их тренер вратарей Михаэль Рехнер – продвинутый, в будущем дорастет до сборной Германии.

Я написал Рехнеру – договорились, что заеду в их отель перед гостевым матчем с «Ганновером». Готовился к встрече как к матчу: изучал историю «Хоффенхайма», тренеров – особенно Михаэля. Оказалось, что он вдохновлялся разными видами спорта, в частности атлетикой. Например, Рехнер постоянно использует силовые упражнения в тренажерке, также работает с резиновыми тросами, которые крепятся на пояс спортсмена, а другая часть – к тяжелой базе.

В общении мы поняли, что у нас много общего: разница в возрасте – всего два года, его тренерская карьера стартовала в 2008-м, моя – в 2007-м, он оказался в основе «Хоффенхайма» в 2015-м, я стал работать в главной команде «Урала» в декабре 2014-го.

Что особенного в тренировках Рехнера?

В недельном цикле Рехнер всегда выделяет день на отработку игры вратаря в ближнем бою. Раньше в России я видел, что в тренировки включали некоторые упражнения. Михаэль организовывал отдельную сессию. Четыре пункта: игра в стойке, в блоке, рефлексы рук и ног, атака мяча.

Выбор действия зависит от расстояния до соперника с мячом. Если до мяча остается больше пяти метров, вратарь находится в стойке. Если до мяча меньше пяти метров, необходимо идти в сближение. Если мяч только заходит в эту зону, вратарь играет в открытом блоке – шпагате, если меньше – в коротком, подгибая одно колено, а вторую ногу оставляя на стопе. Весь процесс структурирован, в нем существуют ориентиры и учитываются все возможные детали.

Реакция, рефлекторные движения также отрабатываются детально. Например, крепят тросы на запястья вратарей. Перед вратарем располагается тренер – в определенный момент он выбрасывает руку, а голкипер должен как можно быстрее по ней хлопнуть. Трос создает сопротивление – конечно, веса небольшие.

Рехнер использовал стробоскопические очки, которые на тот момент были прорывом. Михаэль уверен, что они улучшают концентрацию на мяче и развивают реакцию. К тому же способствуют развитию чувства определения траектории полета мяча. Также он любит использовать надувные манекены, в первую очередь применяет их, при передачах с флангов: размещает их по вратарской площади, обеспечивает реалистичное отображение пропорций соперника. Рехнер говорит: «Вратарь должен перехватить мяч на максимально возможной скорости и в высшей точке его полета». Этому нас учили с детства, но присутствие манекенов сильнее нацеливает вратарей играть на опережение.

Уникальная разработка Рехнера – «Мозговая стенка». Это когнитивный тренинг. Основная цель – улучшение концентрации внимания, восприятие и информационные процессы вратарей. Все то, что в итоге способствует быстроте принятия решений.

Меня привлекла разминка вратарей перед матчем. На ней вратари Рехнера выполняют статодинамические упражнения. Ни до, ни после не видел, чтобы их кто-нибудь еще применял. Для вратаря очень важна стабилизация кора – вероятно, поэтому Рехнер предпочитает именно такую пре-активацию во время разминки.

Как развиваются вратари, поработавшие с Рехнером? А на тренеров он влияет?

После ухода Рехнера в «Баварию» вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн сказал: «Благодарю Михаэля за восемь исключительных лет. Он удивлял меня практически каждый день». Изобретательность и открытость Рехнера выражается в использовании нового инвентаря, в работе над когнитивными элементами. Чтобы удивлять кого-то каждый день и придумывать что-то новое, нужно проявлять творческий подход изобретательность и открытость к инновационным методам работы.

Я – человек, который имел возможность наблюдать за тренировками «Хоффенхайма» на протяжении нескольких лет. Всегда отмечал насколько каждая тренировка важна для Рехнера. Преданность работе проявлялась не только в отношении основного вратаря. В разные годы в «Хоффенхайме» Михаэль работал с Куном Кастельсом (сейчас – основной вратарь «Вольфсбурга»), Грегором Кобелем («Боруссия» Дортмунд), Марвином Швэбе («Кельн»). Бауманн в том числе благодаря работе с Рехнером дорос до вызовов в сборную Германии.

Михаэль оказал влияние не только на вратарей, но и на тренеров. Штеффен Кребс (сейчас – тренер вратарей «Штутгарта»), Фабиан Отте (гладбахская «Боруссия»), Деннис Нойдам («Нюрнберг») прошли через систему «Хоффенхайма», которую выстраивал Рехнер. Бывший вратарь «Хоффенхайма» Александер Штольц теперь работает в основе клуба.

Михаэль Рехнер, Андрей Шпилев с сыном и Фабиан Отте.

Чем еще крут Рехнер?

«Хоффенхайм» – один из самых технологичных клубов Европы, в том числе – во вратарской работе. Клуб способствовал разработке программы Goalkeeping Development, о которой я уже рассказывал на Sports.ru. Рехнер и его партнеры, которые занимаются этой программой, очень открыты. Мы часто обсуждали как можно ее усовершенствовать. Например, раньше в ней учитывалось только количество действий вратаря во время матча: распределение передач, игра на перехватах, игра на линии, без подсчета правильных и ошибочных действий. Например, не определялось КПД в передачах, сколько раз вратарь должен был пойти на перехват подачи. Мы поговорили об этом с Рехнером, мои предложения приняли – летом 2020-го эти данные появились в обновленной версии программного обеспечения.

Под эгидой Goalkeeping Development проводится много семинаров и воркшопов. Для европейцев это нормальная практика: на конференциях можно послушать тренеров вратарей Бундеслиги, тренера вратарей сборной Австрии Роберта Алмера, Патрика Фолетти, который работает с Яном Зоммером в сборной Швейцарии, Франса Хука из Нидерландов. После их выступлений можно пообщаться неформально. Конечно, такие встречи не пропускают производители вратарской экипировки и инвентаря, который способствует разнообразию тренировок.

Также Goalkeeping Development организовывает однодневные мастер-классы в разных городах. Совершенно необязательно, что они проходят на базе топ-клуба – скорее наоборот это возможность для всех ребят. Многие из близлежащих городков собираются в каком-то одном месте.

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Рехнер взял на себя много функций – и во многих направлениях добился успехов. Вратари, с которыми он работает, прогрессируют, а программное обеспечение популярно уже за пределами Германии.

Теперь Михаэль подписал контракт с главным клубом страны, грандом мирового футбола. Я пожелал ему удачи сказав, что он заслужил это работой.

Андрей Шпилев.

Фото: globallookpress.com/Revierfoto/Keystone Press Agency, IMAGO/Philippe Ruiz, Angelika Warmuth/dpa, IMAGO/Thomas Voelker ; fc-ural.ru; из личного архива Андрея Шпилева