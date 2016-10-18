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    Saints' Row

    Saints' Row

    Главный русскоязычный блог о ФК «Саутгемптон»

    Лента блога О блоге и авторах
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    |Автор Иван Жаринов

    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Святые против дьяволов

    Блог Saints’ Row просыпается от зимней спячки, чтобы подготовить вас к главному матчу этого сезона для «святых».

    Маноло Габбьядини, Саутгемптон, Мартин Касерес, Манчестер Юнайтед, Кубок английской лиги, Клод Пюэль, Жозе Моуринью
    Рейтинг +17
    5 комментариев
    |Автор Иван Жаринов

    «Саутгемптон» ― «Мидлсбро». Один бриллиант на тысячу стекляшек

    «Святые» в достаточно безсобытийном матче добыли такую важную победу и закрепились в первой десятке АПЛ.

    премьер-лига Англия, Софьян Буфаль, Саутгемптон, Мидлсбро, Джей Родригес, Душан Тадич, Натан Редмонд, Сэм Маккуин, Куко Мартина, Джеймс Уорд-Проуз
    Рейтинг +16
    22 комментария
    |Автор Paper Champion

    Ха, Пюэль! «Саутгемптон» покидает Лигу Европы

    Прощай, Европа! Здравствуйте, «Мидлсбро» и «Сток Сити»! Блог «Saints’ Row» описывает последний матч «святых» и грустит.

    Маор Бузагло, Виргил ван Дейк, Мая Йосида, Саутгемптон, Лига Европы, Ориоль Ромеу, Хапоэль Беер-Шева
    Рейтинг +20
    5 комментариев
    |Автор Иван Жаринов

    «Саутгемптон» ― «Эвертон». Новички и ураганы

    Рональда Кумана очень «гостеприимно» встретили на «Сент-Мэрис», а «святые» выдали один из самых симпатичных матчей в сезоне — преисполняемся верой в надежду.

    Пьер-Эмиль Хейбьерг, Натан Редмонд, премьер-лига Англия, Эвертон, Саутгемптон, Джошуа Симс, Джеймс Уорд-Проуз
    Рейтинг +11
    16 комментариев
    |Автор Иван Жаринов

    «Саутгемптон» ― «Ливерпуль». В глухую оборону

    Поддержка домашних стен «Сент-Мэрис» позволила «святым» устоять – но не более того. За подробностями добро пожаловать в блог Saints’ Row.

    Фрэйзер Форстер, премьер-лига Англия, Виргил ван Дейк, Чарли Остин, Саутгемптон, Ливерпуль
    Рейтинг +32
    28 комментариев
    |Автор Иван Жаринов

    «Саутгемптон» ― «Челси». Познайте прелести итальянского футбола

    Блог Saints’ Row не находит много слов, чтобы описать прошедший матч.

    премьер-лига Англия, Саутгемптон, Челси
    Рейтинг +38
    17 комментариев
    |Автор Иван Жаринов

    «Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Несмотря на усталость

    Впервые за несколько лет «святые» смогли увезти очки с «Этихада». Краткие итоги матча – уже в блоге Saints’ Row.

    премьер-лига Англия, Софьян Буфаль, Саутгемптон, Манчестер Сити, Виргил ван Дейк, Ориоль Ромеу, Куко Мартина, Сэм Маккуин
    Рейтинг +18
    33 комментария
    |Автор Иван Жаринов

    «Интер» ― «Саутгемптон». Есть повод для досады

    Семиматчевая беспроигрышная серия «святых» прервалась в Италии – раздосадованные авторы блога Saints’ Row уже подготовили для вас экспресс-отчет по матчу.

    Антонио Кандрева, Софьян Буфаль, Саутгемптон, Лига Европы, Шейн Лонг, Джей Родригес, Душан Тадич, Интер, Сэм Маккуин
    Рейтинг +10
    16 комментариев
    |Автор Paper Champion

    Пересекая экватор. «Саутгемптон» едет в Милан

    Заканчиваем наш мини-цикл знакомств с соперниками, обсуждая самый безумный и непредсказуемый клуб Италии.

    Душан Тадич, Мауро Икарди, Саутгемптон, Лига Европы, Интер, Франк де Бур, Клод Пюэль
    Рейтинг +10
    7 комментариев
    |Автор Paper Champion

    «Саутгемптон» – «Бернли». Ломай моих латералей полностью

    Рассказываем о самом насыщенном матче «Саутгемптона» в этом сезоне и аплодируем человеку, который не сыграл, но стал героем дня.

    Натан Редмонд, премьер-лига Англия, Чарли Остин, Саутгемптон, Томас Хитон, Бернли, Сэм Маккуин
    Рейтинг +23
    62 комментария
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    20 октября 2016 23:21
    «Интер» ― «Саутгемптон». Есть повод для досады

    20 октября 2016 11:31
    Пересекая экватор. «Саутгемптон» едет в Милан

    18 октября 2016 09:36
    «Саутгемптон» – «Бернли». Ломай моих латералей полностью

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