Главный русскоязычный блог о ФК «Саутгемптон»
Блог Saints’ Row просыпается от зимней спячки, чтобы подготовить вас к главному матчу этого сезона для «святых».
«Святые» в достаточно безсобытийном матче добыли такую важную победу и закрепились в первой десятке АПЛ.
Прощай, Европа! Здравствуйте, «Мидлсбро» и «Сток Сити»! Блог «Saints’ Row» описывает последний матч «святых» и грустит.
Рональда Кумана очень «гостеприимно» встретили на «Сент-Мэрис», а «святые» выдали один из самых симпатичных матчей в сезоне — преисполняемся верой в надежду.
Поддержка домашних стен «Сент-Мэрис» позволила «святым» устоять – но не более того. За подробностями добро пожаловать в блог Saints’ Row.
Блог Saints’ Row не находит много слов, чтобы описать прошедший матч.
Впервые за несколько лет «святые» смогли увезти очки с «Этихада». Краткие итоги матча – уже в блоге Saints’ Row.
Семиматчевая беспроигрышная серия «святых» прервалась в Италии – раздосадованные авторы блога Saints’ Row уже подготовили для вас экспресс-отчет по матчу.
Заканчиваем наш мини-цикл знакомств с соперниками, обсуждая самый безумный и непредсказуемый клуб Италии.
Рассказываем о самом насыщенном матче «Саутгемптона» в этом сезоне и аплодируем человеку, который не сыграл, но стал героем дня.
26 февраля 06:46
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Святые против дьяволов
11 декабря 2016 22:37
«Саутгемптон» ― «Мидлсбро». Один бриллиант на тысячу стекляшек
10 декабря 2016 16:32
Ха, Пюэль! «Саутгемптон» покидает Лигу Европы
27 ноября 2016 23:29
«Саутгемптон» ― «Эвертон». Новички и ураганы
19 ноября 2016 23:23
«Саутгемптон» ― «Ливерпуль». В глухую оборону
30 октября 2016 23:14
«Саутгемптон» ― «Челси». Познайте прелести итальянского футбола
24 октября 2016 23:09
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Несмотря на усталость
20 октября 2016 23:21
«Интер» ― «Саутгемптон». Есть повод для досады
20 октября 2016 11:31
Пересекая экватор. «Саутгемптон» едет в Милан
18 октября 2016 09:36
«Саутгемптон» – «Бернли». Ломай моих латералей полностью
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