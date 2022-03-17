«Бавария» готова купить юного игрока «ПСЖ»

Появилась информация о том, что мюнхенская «Бавария» очень заинтересована в защитнике «Пари Сен-Жермен» Эль-Шадайле Битшиабу, а последние сообщения указывают на то, что баварцы могут купить 16-летнего футболиста этим летом.

По данным Foot Mercato, мюнхенская «Бавария» может ускорить процесс трансфера, несмотря на то, что сделка с Битшиабу не заканчивается до 2024 года.

Foot Mercato также сообщает, что Битшиабу можно убедить остаться, если «ПСЖ» гарантирует ему игровое время в первой команде. Однако мюнхенская «Бавария» все равно пытается переманить юношу.

Будет интересно посмотреть, сможет ли «ПСЖ» убедить Битшиабу остаться, особенно с учетом того, что переход в мюнхенскую «Баварию» не гарантирует игрового времени для юноши.

Помимо игроков, которые, как многие предполагают, начнут следующий сезон в составе тройки защитников (Бенджамин Павар, Дайо Упамекано и Лукас Эрнандес), в мюнхенской «Баварии» также будут Йосип Станишич, Танги Ньянзу и, возможно, даже нынешние арендованные игроки, такие как Крис Ричардс и Ларс Лукас Май.