Возможно, Плющенко – антигерой фигурки, но я хочу, чтобы из него получился топ-тренер

Евгений Плющенко-фигурист мне, скорее, не нравился.

Возможно, дело в том, что на его эпоху пришлись Ягудин, Жубер и Ламбьель, а еще Такахаси и Баттл. Ну как можно было, видя этих ребят, болеть за Плющенко? А возможно, я просто не фанат странных раскачиваний бедрами и (или) музыки из «Бандитского Петербурга».

Вы, конечно, скажете, что странно снобствовать про бедра, когда речь идет о самом титулованном фигуристе XXI века. И будете правы, но...

Мне кажется, проблема нашего отношения к Плющенко в том, что мы зачем-то хотим знать: плохой он или хороший? Пример для подражания или человек, которым не стоит быть ни в коем случае?

8 лет назад, перед Олимпиадой в Сочи, Плющенко был одновременно идолом и плитой, валяющейся на нашем фигурном катании и не позволяющей ему подняться. Нет, не то что с колен – подняться, чтобы осмотреться: какие программы катают и почему даже Патрик Чан к тому времени уже стал немножко олдскулом.

«Кричу все громче голосом печальным. Да, говорю о времени себе, но время мне ответствует молчаньем» – ирония Игоря Порошина из его монументального текста «Плющенко вместо Ковтуна. Почему фигурное катание находится в такой заднице». Текст прекрасно зафиксировал положение российского фигурного катания в начале 2014-го и статус Плющенко. Статус полубога, которому нельзя сказать «нет».

«Я дернул Чана», – провозгласил Плющенко после победы над канадцем в короткой программе командника, а затем снялся с личного турнира. Причем причина снятия вовсе не из тех, что могли случиться с каждым. Это была специфическая травма Плющенко, вытекавшая из его предыдущих травм.

И тогда мы увидели цену невозможности сказать «нет». Боясь провала молодого спортсмена, никто не распознал, что невозможно в 2014-м побеждать тем же, чем в 2006-м . А еще никто не распознал риск естественного износа спортсмена с количеством операций, превышающим десяток.

А потому, когда Плющенко сообщил в легендарном эфире Андрея Малахова, что собирается на пятую Олимпиаду, страна встретила это с раздражением. И великий спортсмен из-за неспособности системы сказать ему «нет» был обречен на то, чтобы следующие несколько лет его образ воспринимался публикой однозначно – как образ шоумена .

Все, что ни сделал бы Плющенко после того эфира, по весу было чем-то между постом в запрещенных сетях Яны Рудковской и рекламным билбордом на автобусной остановке, зазывающим на новогоднее шоу. Будь это видео, где Евгений прыгает четверной; будь это новость о том, что он вдруг стал тренером Серафимы Саханович.

Что иронично, следующим этапом формирования современного образа Плющенко стало то, что никак от него не зависело. Не случись Александры Трусовой и Алены Косторной с их историями не то взросления, не то обиды, не то тесного катка у Этери Тутберидзе, мы бы, возможно, о Плющенко сейчас не говорили. Но это произошло – и я вас прошу, не оценивайте это с точки зрения высшей морали: этот невероятный сюжет вернул Плющенко в нашу фигурку годы спустя .

Плющенко тренировал фигуристок сборной. Плющенко стоял под камерами на соревнованиях. Плющенко на что-то влиял и что-то определял.

И можно сколько угодно смеяться хоть над одиннадцатыми колесами от телеги, хоть над сотрудничеством с хореографом Ше-Линн Бурн по зуму, хоть над пятизвездочными люксами. Это то, что на год сделало нашу фигурку живой. Потому что с того времени, как Плющенко ее покинул, она успела обрести нового идола, который уже постепенно становился новой плитой.

Но у меня есть теория, что наша фигурка не поддается никаким рациональным законам – это сплошная фантасмагория.

В жанре классической фантасмагории – хаотичной, абсурдной и необъяснимой – ровно в тот момент, когда у Плющенко с переменным успехом поперло (в конце концов, 2 из 4 топовых активов были у него), выступила его жена. С великолепной акцией «вообще-то это не он их тренировал».

Интересно, как можно было выкинуть такой трюк и не закончить карьеру тренера? Вы можете себе представить, как Пеп Гвардиола проигрывает финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», а потом через свиту пытается доказать, что на самом деле команду тренировал его помощник? И главное, можно ли представить, чтобы после этого игроки остались в клубе?

Драматично Плющенко лишился почти всего, что случайно приобрел. В олимпийский сезон все топовые активы, кроме Туктамышевой, оказались у Этери Тутберидзе . И как многим бы хотелось, чтобы именно здесь стояла точка: в виде абсолютного триумфа нового идола, которому нельзя сказать «нет».

Как было бы, наверное, здорово: произвольная программа Олимпиады, золотая медаль Валиевой, серебряная Трусовой, бронзовая Щербаковой, все счастливы. Никто не плачет и не кричит «ненавижу этот спорт», все бегут к Этери и вместе с Дудаковым и Глейхенгаузом заворачивают ее в российский флаг и качают. Плющенко тонет в безвестности. Никто не приходит на его новогоднее шоу – все у Тутберидзе.

Пусть многим кажется это картиной абсолютной гармонии, до которой не хватило шажочка. Мне это кажется мраком . Если вы посмотрите на другие, более развитые виды спорта, то не найдете систем, которые развивались бы по законам нашей фигурки.

В английском футболе, НХЛ, НБА нет священных коров: из любой команды и от любого тренера можно уйти. Эти системы построены на невозможности культа личности. Никто не может приобрести влияние, которое имели у нас Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе. В НХЛ и НБА системы драфтов и вовсе искусственная провокация кадровой текучки и подавления сильных команд с одновременным конструированием мощи слабых. Идея – в том, чтобы каждый год мог быть новый топ, даже самый, казалось бы, абсурдный.

В фигурном катании всегда было принято отмахиваться от примеров более успешных систем, говорить «это другое» и фантазировать про особый путь . Путь уникального вида с ничтожным количеством соревнований, непрозрачной судейской системой и полупустыми трибунами.

Но мне думается, что есть некая внутренняя сила, сам дух спорта, который иногда вырывается наружу. Этот дух выводил сборную Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу, помогает «Ливерпулю» отыграться с 0:3 в финале Лиги чемпионов, приносит в Пхенчхан Алину Загитову. Дух спорта, которому оскорбительна сама идея предопределенности, кумовства.

У вас может быть другая интерпретация произошедшего, но я настаиваю: все, что случилось с Валиевой и Тутберидзе – это бунт спорта через необъяснимое.

Как в Сочи случился тот самый прыжок на раскатке, ознаменовавший конец эпохи Плющенко, так в Пекине случились допинг-скандал и поражение Валиевой, слезы Трусовой, разрушение идеального образа Тутберидзе, фигура которой стала слишком спорной .

В эпоху, когда моральному и идеологическому обыску подвергаются высказывание, лайк и иногда даже молчание, сложно рассуждать о подобных вещах. Но давайте признаем: иногда плохие события провоцируют хорошие. Иногда добро появляется от зла. Иногда прогресс обусловлен деградацией.

Все, что произошло с российским фигурным катанием в этом году (я не только про Пекин, а еще и про «кусок дерьма», про Дэвис и Смолкина, про так сквозящую в интервью Щербаковой обиду на Тутберидзе, про очередной уход Трусовой и Косторной), на самом деле дало ему шанс.

Я настаиваю, нашему фигурному катанию нужен новый герой, который докажет: не надо идолов, которым нельзя сказать «нет» . Не надо единственных и неповторимых, за границами катка которых нет жизни. Не надо осажденных крепостей, хоть «Хрустальных», хоть любых других. Не надо правильных методов подготовки и крика «КОСТОРНАЯ!» как единственного способа раскрыть талант.

Можно по-другому. Российское фигурное катание может существовать и не в «Хрустальном» точно так же, как могло существовать 8 лет назад и не вокруг Плющенко.

Но так как история этого вида в России – фантасмагория, то невероятным образом получается, что единственный человек, который может все это доказать – Евгений Плющенко. Тот самый человек, который являлся российским фигурным катанием всего 8 лет назад.

В тот момент, когда от него ушли и Трусова и Косторная, оставался всего один сценарий возможного возвращения Плющенко на экраны: если чудом он вырастит спортсмена, который пришел в его школу не в статусе звезды и этот спортсмен будет претендовать на что-то существенное.

Этот сценарий казался маловероятным, потому что аудитория фигурного катания, как правило, судит о тренерских качествах кого-либо по нескольким прокатам любимой фигуристки. Этот сценарий был чем-то вроде гола на последней минуте: случается, но не будем же мы всерьез на это ставить.

И вот мы видим Софью Муравьеву – девушку из группы Плющенко, которая вполне может выиграть чемпионат России. Мы видим, какие крутейшие тройные аксели она делала на прыжковом турнире. Мы видим, как гордится ей Плющенко и как яростный тестостерон окатывает нашу женскую фигурку в его обращении, случайно попавшем в трансляцию.

Муравьева выросла на инфраструктуре, которая строилась, пока Плющенко пытался воспользоваться двумя шансами, одновременно свалившимися ему на голову.

Другая спортсменка из другой школы: может, однажды она и расскажет, как врезается в детей на льду, потому что их слишком много (как Косторная), или что ей не нужны медали Олимпиады, а нужны здоровые конечности. Может, однажды и она закричит «я ненавижу этот спорт», и тогда многие будут счастливы: ведь это докажет им, что дело не в личности тренера, а в абстрактной жестокости фигурного катания.

А пока она выглядит довольной, потому что получает подарки даже за второе место на этапе Гран-при. Пока она выглядит как спортсменка, которая растет в заботе и любви. И никто не может сказать, что все это – благодаря Тутберидзе.

На наших глазах появляется новое фигурное катание, пробивающееся из-под асфальта неумолимого поклонения одному человеку. Кажется, случилось невероятное: Плющенко возвращается.

Я часто моргаю: возможно, все это иллюзия. Возможно, я слишком долго думал о Плющенко. Возможно, я слишком хочу, чтобы у него получилось. Мне кажется, нет более привлекательного героя, чем плохой парень, потерявший все из-за характера, а теперь стремящийся вернуть утраченное .

Какая разница, какое у вас «но», когда вы думаете о Плющенко: ведь сейчас именно он – шанс нашей фигурки на прыжок в будущее. И впервые за очень долгое время никто не может сказать, что он этот шанс получил по блату.

Когда история фантасмагорична, каждый день все начинается сначала.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Alexander Chernykh, Dmitry Golubovich; Gettyimages.ru/Matthew Stockman