Возможно, Плющенко – антигерой фигурки, но я хочу, чтобы из него получился топ-тренер
Евгений Плющенко-фигурист мне, скорее, не нравился.
Возможно, дело в том, что на его эпоху пришлись Ягудин, Жубер и Ламбьель, а еще Такахаси и Баттл. Ну как можно было, видя этих ребят, болеть за Плющенко? А возможно, я просто не фанат странных раскачиваний бедрами и (или) музыки из «Бандитского Петербурга».
Вы, конечно, скажете, что странно снобствовать про бедра, когда речь идет о самом титулованном фигуристе XXI века. И будете правы, но...
Мне кажется, проблема нашего отношения к Плющенко в том, что мы зачем-то хотим знать: плохой он или хороший? Пример для подражания или человек, которым не стоит быть ни в коем случае?
8 лет назад, перед Олимпиадой в Сочи, Плющенко был одновременно идолом и плитой, валяющейся на нашем фигурном катании и не позволяющей ему подняться. Нет, не то что с колен – подняться, чтобы осмотреться: какие программы катают и почему даже Патрик Чан к тому времени уже стал немножко олдскулом.
«Кричу все громче голосом печальным. Да, говорю о времени себе, но время мне ответствует молчаньем» – ирония Игоря Порошина из его монументального текста «Плющенко вместо Ковтуна. Почему фигурное катание находится в такой заднице». Текст прекрасно зафиксировал положение российского фигурного катания в начале 2014-го и статус Плющенко. Статус полубога, которому нельзя сказать «нет».
«Я дернул Чана», – провозгласил Плющенко после победы над канадцем в короткой программе командника, а затем снялся с личного турнира. Причем причина снятия вовсе не из тех, что могли случиться с каждым. Это была специфическая травма Плющенко, вытекавшая из его предыдущих травм.
И тогда мы увидели цену невозможности сказать «нет». Боясь провала молодого спортсмена, никто не распознал, что невозможно в 2014-м побеждать тем же, чем в 2006-м. А еще никто не распознал риск естественного износа спортсмена с количеством операций, превышающим десяток.
А потому, когда Плющенко сообщил в легендарном эфире Андрея Малахова, что собирается на пятую Олимпиаду, страна встретила это с раздражением. И великий спортсмен из-за неспособности системы сказать ему «нет» был обречен на то, чтобы следующие несколько лет его образ воспринимался публикой однозначно – как образ шоумена.
Все, что ни сделал бы Плющенко после того эфира, по весу было чем-то между постом в запрещенных сетях Яны Рудковской и рекламным билбордом на автобусной остановке, зазывающим на новогоднее шоу. Будь это видео, где Евгений прыгает четверной; будь это новость о том, что он вдруг стал тренером Серафимы Саханович.
Что иронично, следующим этапом формирования современного образа Плющенко стало то, что никак от него не зависело. Не случись Александры Трусовой и Алены Косторной с их историями не то взросления, не то обиды, не то тесного катка у Этери Тутберидзе, мы бы, возможно, о Плющенко сейчас не говорили. Но это произошло – и я вас прошу, не оценивайте это с точки зрения высшей морали: этот невероятный сюжет вернул Плющенко в нашу фигурку годы спустя.
Плющенко тренировал фигуристок сборной. Плющенко стоял под камерами на соревнованиях. Плющенко на что-то влиял и что-то определял.
И можно сколько угодно смеяться хоть над одиннадцатыми колесами от телеги, хоть над сотрудничеством с хореографом Ше-Линн Бурн по зуму, хоть над пятизвездочными люксами. Это то, что на год сделало нашу фигурку живой. Потому что с того времени, как Плющенко ее покинул, она успела обрести нового идола, который уже постепенно становился новой плитой.
Как я полюбил и за что разлюбил Этери Тутберидзе
Но у меня есть теория, что наша фигурка не поддается никаким рациональным законам – это сплошная фантасмагория.
В жанре классической фантасмагории – хаотичной, абсурдной и необъяснимой – ровно в тот момент, когда у Плющенко с переменным успехом поперло (в конце концов, 2 из 4 топовых активов были у него), выступила его жена. С великолепной акцией «вообще-то это не он их тренировал».
Интересно, как можно было выкинуть такой трюк и не закончить карьеру тренера? Вы можете себе представить, как Пеп Гвардиола проигрывает финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», а потом через свиту пытается доказать, что на самом деле команду тренировал его помощник? И главное, можно ли представить, чтобы после этого игроки остались в клубе?
Драматично Плющенко лишился почти всего, что случайно приобрел. В олимпийский сезон все топовые активы, кроме Туктамышевой, оказались у Этери Тутберидзе. И как многим бы хотелось, чтобы именно здесь стояла точка: в виде абсолютного триумфа нового идола, которому нельзя сказать «нет».
Как было бы, наверное, здорово: произвольная программа Олимпиады, золотая медаль Валиевой, серебряная Трусовой, бронзовая Щербаковой, все счастливы. Никто не плачет и не кричит «ненавижу этот спорт», все бегут к Этери и вместе с Дудаковым и Глейхенгаузом заворачивают ее в российский флаг и качают. Плющенко тонет в безвестности. Никто не приходит на его новогоднее шоу – все у Тутберидзе.
Пусть многим кажется это картиной абсолютной гармонии, до которой не хватило шажочка. Мне это кажется мраком. Если вы посмотрите на другие, более развитые виды спорта, то не найдете систем, которые развивались бы по законам нашей фигурки.
В английском футболе, НХЛ, НБА нет священных коров: из любой команды и от любого тренера можно уйти. Эти системы построены на невозможности культа личности. Никто не может приобрести влияние, которое имели у нас Алексей Мишин, Татьяна Тарасова, Евгений Плющенко, Этери Тутберидзе. В НХЛ и НБА системы драфтов и вовсе искусственная провокация кадровой текучки и подавления сильных команд с одновременным конструированием мощи слабых. Идея – в том, чтобы каждый год мог быть новый топ, даже самый, казалось бы, абсурдный.
В фигурном катании всегда было принято отмахиваться от примеров более успешных систем, говорить «это другое» и фантазировать про особый путь. Путь уникального вида с ничтожным количеством соревнований, непрозрачной судейской системой и полупустыми трибунами.
Но мне думается, что есть некая внутренняя сила, сам дух спорта, который иногда вырывается наружу. Этот дух выводил сборную Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу, помогает «Ливерпулю» отыграться с 0:3 в финале Лиги чемпионов, приносит в Пхенчхан Алину Загитову. Дух спорта, которому оскорбительна сама идея предопределенности, кумовства.
У вас может быть другая интерпретация произошедшего, но я настаиваю: все, что случилось с Валиевой и Тутберидзе – это бунт спорта через необъяснимое.
Как в Сочи случился тот самый прыжок на раскатке, ознаменовавший конец эпохи Плющенко, так в Пекине случились допинг-скандал и поражение Валиевой, слезы Трусовой, разрушение идеального образа Тутберидзе, фигура которой стала слишком спорной.
В эпоху, когда моральному и идеологическому обыску подвергаются высказывание, лайк и иногда даже молчание, сложно рассуждать о подобных вещах. Но давайте признаем: иногда плохие события провоцируют хорошие. Иногда добро появляется от зла. Иногда прогресс обусловлен деградацией.
Все, что произошло с российским фигурным катанием в этом году (я не только про Пекин, а еще и про «кусок дерьма», про Дэвис и Смолкина, про так сквозящую в интервью Щербаковой обиду на Тутберидзе, про очередной уход Трусовой и Косторной), на самом деле дало ему шанс.
Я настаиваю, нашему фигурному катанию нужен новый герой, который докажет: не надо идолов, которым нельзя сказать «нет». Не надо единственных и неповторимых, за границами катка которых нет жизни. Не надо осажденных крепостей, хоть «Хрустальных», хоть любых других. Не надо правильных методов подготовки и крика «КОСТОРНАЯ!» как единственного способа раскрыть талант.
Можно по-другому. Российское фигурное катание может существовать и не в «Хрустальном» точно так же, как могло существовать 8 лет назад и не вокруг Плющенко.
Но так как история этого вида в России – фантасмагория, то невероятным образом получается, что единственный человек, который может все это доказать – Евгений Плющенко. Тот самый человек, который являлся российским фигурным катанием всего 8 лет назад.
В тот момент, когда от него ушли и Трусова и Косторная, оставался всего один сценарий возможного возвращения Плющенко на экраны: если чудом он вырастит спортсмена, который пришел в его школу не в статусе звезды и этот спортсмен будет претендовать на что-то существенное.
Этот сценарий казался маловероятным, потому что аудитория фигурного катания, как правило, судит о тренерских качествах кого-либо по нескольким прокатам любимой фигуристки. Этот сценарий был чем-то вроде гола на последней минуте: случается, но не будем же мы всерьез на это ставить.
И вот мы видим Софью Муравьеву – девушку из группы Плющенко, которая вполне может выиграть чемпионат России. Мы видим, какие крутейшие тройные аксели она делала на прыжковом турнире. Мы видим, как гордится ей Плющенко и как яростный тестостерон окатывает нашу женскую фигурку в его обращении, случайно попавшем в трансляцию.
Муравьева выросла на инфраструктуре, которая строилась, пока Плющенко пытался воспользоваться двумя шансами, одновременно свалившимися ему на голову.
Другая спортсменка из другой школы: может, однажды она и расскажет, как врезается в детей на льду, потому что их слишком много (как Косторная), или что ей не нужны медали Олимпиады, а нужны здоровые конечности. Может, однажды и она закричит «я ненавижу этот спорт», и тогда многие будут счастливы: ведь это докажет им, что дело не в личности тренера, а в абстрактной жестокости фигурного катания.
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А пока она выглядит довольной, потому что получает подарки даже за второе место на этапе Гран-при. Пока она выглядит как спортсменка, которая растет в заботе и любви. И никто не может сказать, что все это – благодаря Тутберидзе.
На наших глазах появляется новое фигурное катание, пробивающееся из-под асфальта неумолимого поклонения одному человеку. Кажется, случилось невероятное: Плющенко возвращается.
Я часто моргаю: возможно, все это иллюзия. Возможно, я слишком долго думал о Плющенко. Возможно, я слишком хочу, чтобы у него получилось. Мне кажется, нет более привлекательного героя, чем плохой парень, потерявший все из-за характера, а теперь стремящийся вернуть утраченное.
Какая разница, какое у вас «но», когда вы думаете о Плющенко: ведь сейчас именно он – шанс нашей фигурки на прыжок в будущее. И впервые за очень долгое время никто не может сказать, что он этот шанс получил по блату.
Когда история фантасмагорична, каждый день все начинается сначала.
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Alexander Chernykh, Dmitry Golubovich; Gettyimages.ru/Matthew Stockman
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