53 – столько трофеев мог выиграть Харри Кейн за карьеру

Были финалы Лиги чемпионов, Евро и Кубка лиги.

Харри Кейн снова остался без трофея. Летом 2023-го он переехал в «Баварию» – и мюнхенцы впервые за 12 лет ничего не выиграли: в начале сезона проиграли 0:3 «Лейпцигу» в Суперкубке, в Бундеслиге пропустили мощнейший «Байер» Алонсо (и даже «Штутгарт»), в Кубке вылетели в 1/16 от клуба из третьего дивизиона, а в ЛЧ – драматично проиграли «Реалу» в полуфинале.

Кейн не выиграл ни одного официального турнира за карьеру. Хотя он уже больше 10 лет играет на высоком уровне! Что с результатами?

Сколько трофеев проиграл Кейн? Спойлер: ооочень много

● Важное замечание: мы учитывали турниры, в которых Кейн выходил на поле. Если добавить те, в которых он был лишь в заявке, получится 60!

● Из 53 возможных трофеев 38 – в составе «Тоттенхэма»!

● В сезоне-2012/13 у Кейна был двойной шанс выиграть АПЛ: сыграл и за «Тоттенхэм», и за «Норвич». Но ни с одним клубом не попал даже в топ-5 (занял 6-е и 11-е места соответственно).

● Больше всего попыток – в АПЛ. Кейн бился 11 сезонов, но лишь дважды участвовал в чемпионской гонке.

● Даже английская Лига 1 не покорилась Кейну! В начале карьеры его спустили в третий дивизион в «Лейтон Ориент», где он забрал 7-е место.

● Чемпионшип с «Лестером» тоже мимо.

● 15 раз нападающий был рядом: участвовал в чемпионской гонке либо доходил до полуфинала.

● Сезон-2023/24 – самый неудачный. Кейн был близок к трофеям во всех турнирах, которых участвовал. Но не выиграл ни одного.

В АПЛ Кейн отпускал легендарный «Лестер», а в Кубке лиги дважды проигрывал в финале

Первый реальный шанс на трофей у Кейна появился в сезоне-2014/15. Тогда «Тоттенхэм» возглавил Почеттино: вылетели во втором раунде Кубка Англии, но до конца боролись за топ-4 в АПЛ (в итоге заняли 5-е). В Кубке лиги даже дошли до финала, где их ждал «Челси».

«Тоттенхэм» проиграл на Уэмбли 0:2. Кейн был подавлен: «Проиграть – это самое ужасное чувство. А проиграть в финале на большой арене – еще хуже. Я переживаю за своих одноклубников, за персонал, за сам клуб.

Но когда ты видишь, как игроки «Челси» поднимают этот трофей, внутри разгорается огонь, сразу хочется вернуться сильнее и выиграть титул. Нам нужно двигаться дальше».

Тогда 21-летний нападающий забил 3 гола в 6 матчах Кубка лиги. А в АПЛ стал лучшим молодым игроком сезона.

Следующий сезон Кейн тоже провел мощно: в АПЛ забил 25 голов и стал лучшим бомбардиром. «Тоттенхэм» вылетел из кубков на ранних стадиях, но почти весь сезон преследовал «Лестер» в чемпионате. За два тура до конца был выезд против «Челси»: сыграли 2:2 и сделали Варди чемпионом. После этого посыпались – проиграли два последних матча и в итоге заняли 3-е место.

Но Кейн не отчаивался: «Когда игроки «Челси» радуются ничьей так, будто выиграли лигу, значит, мы что-то делаем правильно. Будем продолжать. У нас великолепный состав, тренер и персонал. Нам нужно дальше идти вперед.

Сейчас мы опустошены. У нас был отличный сезон. Надо отдать должное «Лестеру», они сыграли фантастически. Мы сделали все, что могли, бились до самого конца. Но теперь нам есть чему поучиться».

В сезоне-2016/17 Харри Кейн был ближе всего к золоту АПЛ. Весь чемпионат «Тоттенхэм» шел в топ-4, к 35-му туру сделали серию из 9 побед подряд и подошли вплотную к «Челси». Но в следующем туре проиграли «Вест Хэму», а «Челси» оторвался и стал чемпионом за тур до конца сезона. В полуфинале Кубка Англии вылетели тоже от «синих».

Кейн тогда снова стал лучшим бомбардиром и пробил мощное достижение – три сезона подряд с 20+ голами в АПЛ. А главный тренер чемпионского «Челси» Антонио Конте позже осыпал комплиментами Харри: «Для меня Кейн сейчас является одним из лучших нападающих в мире. Если бы мне пришлось купить одного нападающего, я бы взял Кейна. Он полноценный форвард: сильный физически, с мячом, без мяча, он постоянно борется, он хорош справа и слева. Он один из лучших нападающих в мире».

В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» Жозе Моуринью вышел в финал Кубка лиги. Это была единственная возможность взять трофей для португальца – в АПЛ шли ниже топ-5, а в Лиге Европы вылетели еще в 1/8. Но Жозе уволили прямо перед финалом. Даже Кейн этого не понял: «Я был очень удивлен, скажу честно. В тот день я узнал об отставке, наверно, за 5-10 минут до официального объявления. Мы концентрировались на финале Кубка лиги и подготовке к нему, но это футбол. Не думаю, что отставка тренера – это что-то ожидаемое для игроков, но это часть игры. У меня прекрасные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего».

Сам Моуринью спустя несколько лет признался, что это увольнение было самым странным: «Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала. Вот это был случай, [когда я подумал]: «Да ладно». «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала осталось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет».

В итоге «Тоттенхэм» проиграл «Ман Сити» – 0:1. Еще один сезон без трофея.

Лига чемпионов-2018/19 – главный шанс Кейна

Этот сезон был самым успешным у Почеттино: залетели в топ-4 в АПЛ и дошли до полуфинала Кубка лиги. В ЛЧ «Тоттенхэм» устраивал триллеры: в четвертьфинале выбили «Ман Сити» с ответными 4:3 и тем самым отмененным голом Стерлинга на 90+, в полуфинале – хет-трик Лукаса Моуры в ответном матче с «Аяксом» и 3:2 с победным голом на 90+6.

Кейн забил 5 голов в групповом этапе и был в хорошей форме, но травмировался в первом матче 1/4 ЛЧ и вылетел до конца сезона. Но финал все равно ждал:

«Выше и быть ничего не может. За последние четыре-пять лет, при Маурисио Почеттино, мы строили планы, как стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов – событие поистине особенное. Это чувство описать сложно. Стараюсь об этом много не думать, чтобы эмоции не взяли верх, но это, конечно, событие грандиозное. Для меня как для болельщика «шпор» это сценарий из самых смелых грез. Даже когда я занимался в клубной академии, ни о чем подобном нам мечтать не приходилось. Как клуб мы еще пять-десять лет назад не могли об этом даже мечтать, а сейчас мы здесь, имеем такую возможность, и надо ухватиться за нее обеими руками.

Быть в финале в составе клуба, с которым я связан всю жизнь, – это нечто из ряда вон. Мне остается только отдать финалу все силы, все без остатка. Мечтал ли я поднять трофей над головой? Конечно. Совру, если скажу, что этого не было. Конечно, о таком думаешь, мечтаешь. Странное чувство – от успеха нас отделяет всего один матч, и мы понимаем, что все в наших руках. Самое главное – сконцентрироваться на игре. Будем надеяться, мечта осуществится».

Кейн успел восстановиться прямо к финалу и вышел в старте. Но «Тоттенхэм» привез пенальти уже на первой минуте. В концовке Ориги забил второй, и «Ливерпуль» спокойно забрал трофей.

«Было тяжело принять это поражение, – вспоминал Кейн. – Мы отлично справились со своей задачей в плей-офф и дошли до финала. Обиднее всего, когда подходишь к таким важным матчам и не можешь показать, как играешь на самом деле. Впрочем, проделанный путь придал нам уверенности, что мы способны играть в больших матчах, в финале Лиги чемпионов, так что теперь мы должны повторить это.

Я не пересматривал финал и не буду этого делать. Тяжело думать о этом матче, потому что, возможно, это одна из важнейших игр в наших карьерах, но такой опыт позволяет учиться».

Англичане пропускали от хорватов в дополнительное время и проигрывали по пенальти в финале Евро. Кейн не забил решающий пенальти на последнем ЧМ

Что со сборной?

Первый крупный турнир для Кейна в сборной Англии был Евро-2016. На нем англичане сыграли вничью со сборной России и вышли из группы со второго места. А в 1/8 влетели дерзким исландцам.

На чемпионате мира в России получилось лучше: дошли до полуфинала, где проиграли хорватам – сначала Триппьер открыл счет на 5-й минуте, но Хорватия сравняла. Ушли в дополнительное время, где пропустили победный от Манджукича на 109-й. Кейн был разочарован:

«Это был потрясающий турнир для нас, но проигрывать очень больно. Мы хотели идти дальше и победить. Думаю, нам было это по силам, но не судьба.

В больших матчах все решают эпизоды. Мяч удачно отскочил для них в концовке – и все. В целом из этого чемпионата мира можно извлечь очень много позитива. Это колоссальный шаг вперед для нас по сравнению с тем, что было два года назад».

Сам Кейн провел мощный турнир: 6 голов и «Золотая бутса». Хоть и пять из них Тунису и Панаме в группе.

На Евро-2021 Харри снова был очень близко. Сборная Англии вышла из группы с первого места с разницей мячей 2:0. В плей-офф выбили немцев, украинцев и датчан. До финала пропустили лишь один мяч.

В решающем матче забили уже на 2-й минуте. В основное время сыграли 1:1 и довели до послематчевых: Кейн удар реализовал, но Санчо и Рэшфорд, которые выходили на 120-й под серию пенальти, не забили. Англичане проиграли. Кейн за турнир забил 4 гола – не хватило одного, чтобы стать лучшим бомбардиром.

На последнем чемпионате мира сборная Англии дошла до 1/4 – проиграли французам 1:2. Кейн сначала забил с точки – сравнял счет в начале второго тайма. А на 84-й снова бил пенальти и ударил выше ворот.

И взял на себя ответственность за вылет: «Я всегда настраиваюсь на то, что пробью один или два пенальти за игру. Я всегда знаю, как хочу исполнить удар. Не могу сказать, что как-то неправильно подготовился. Просто в тот вечер я исполнил пенальти вот так. Первый пенальти получился отличным, а второй я пробил не совсем так, как хотел.

Я должен принять это со стойкостью. Конечно, будет больно. Будет больно и от всей той игры. Как капитан, я беру это на себя, но парнями невозможно гордиться сильнее. Все решают маленькие детали, и я беру за это ответственность».

Следующая отметка – Евро-2024.

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff, Michael Regan / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Richard Heathcote / Staff