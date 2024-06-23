Родриго называет Винисиуса лучшим в мире. Гоэс готов играть с Мбаппе

Родриго в составе сборной Бразилии отправился в США, чтобы побороться за победу на Копа Америка. Первый матч в рамках турнира «селесао» проведет 25 июня против Коста-Рики.

На пресс-конференции Родриго рассказал, что готов к вызовам:

«Давление – это хорошо. Я научился играть с давлением. Научился справляться с ощущением давления. Я могу адаптироваться к позиции, на которой меня хочет видеть тренер. Могу играть там, где я нужен команде. Могу играть и на позиции девятки».

«На сегодняшний день я играю в одной команде с лучшим футболистом в мире. Конечно, речь о Винисиусе, он провел невероятный сезон.

Будет приятно играть вместе с Мбаппе, я всегда это ясно давал понять. Он поможет нам стать сильнее. Я всегда мечтал сыграть с одним из лучших в мире», – добавил бразилец.

Сообщалось , что Родриго интересуются европейские гранды. Игрок намерен остаться в «Мадриде» и бороться за свое место в составе даже после трансфера Мбаппе.

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