Карвахаль залетел в комменты к фанату и подобрал идеальные слова о Кроосе. То же самое говорил Зидан

Тони Кроос был бесподобен против «Баварии», а его ассист Винисиусу войдет в истоирю и клуба, и турнира.

«Когда-нибудь я скажу своим детям: «Я видел, как играет Тони Кроос»», – прокомментировал один из болельщиков видео с пасом немца.

Дани Карвахаль пришел в комментарии: «Я скажу им, что играл с ним»😍».

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан несколько лет назад сказал то же самое о Кроосе: «Когда я уйду на пенсию, я скажу людям, что тренировал Тони Крооса. Он один из величайших игроков всех времен».