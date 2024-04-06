🤩👌🏻 Президент «Динамо Загреб» гениально пригласил Модрича в клуб. Теперь об этом знает вся Испания

«Динамо Загреб» сделал большой шаг к тому, чтобы вернуть Луку Модрича в клуб.

Президент хорватского клуба сделал интересный ход, купив целую страницу в испанской газете Marca. На ней он попросил изобразить синюю футболку «Загреба» с фамилией «Модрич».

Подпись гласит: «Это имеет смысл».

Будущее Модрича в «Реале» под большим вопросом. Контракт Луки истекает уже через два месяца, но пока не было никаких разговоров о возможном продлении соглашения.

Но как можно отказаться от такого предложения клуба детства?