Томас Тухель хочет двоих игроков «Реала» вместо Альфонсо Дэвиса

По сообщениям источников, главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель летом хочет подписать двух игроков «Реала» в обмен на Альфонсо Дэвиса.

Слухи о переходе Дэвиса в «Мадрид» ходят давно. Его контракт с «Баварией» истекает в 2025 году. Немцы неоднократно делали предложения о продлении, но защитник все их отклонил. Кроме «Реала» в футболисте заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Тухель понимает, что Дэвис уйдет летом, и попросил руководство «Баварии» найти ему замену. В «Баварии» думают о том, чтобы включить с сделку по игроку двух представителей «Мадрида» - нападающего Браима Диаса и защитника Рафу Марина.

Диас вернулся в «Реал Мадрид» прошлым летом после аренды в «Милане» и в этом сезоне производит хорошее впечатление. Он провел 23 матча за «сливочных», забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Марин в настоящее время находится в аренде в «Алавесе». В этом сезоне испанский центральный защитник провел 21 матч за свою команду.