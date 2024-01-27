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Томас Тухель хочет двоих игроков «Реала» вместо Альфонсо Дэвиса

Браим Диас Браим Диас
Рафа Марин Рафа Марин
Томас Тухель Томас Тухель
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
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По сообщениям источников, главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель летом хочет подписать двух игроков «Реала» в обмен на Альфонсо Дэвиса.

Слухи о переходе Дэвиса в «Мадрид» ходят давно. Его контракт с «Баварией» истекает в 2025 году. Немцы неоднократно делали предложения о продлении, но защитник все их отклонил. Кроме «Реала» в футболисте заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Тухель понимает, что Дэвис уйдет летом, и попросил руководство «Баварии» найти ему замену. В «Баварии» думают о том, чтобы включить с сделку по игроку двух представителей «Мадрида» - нападающего Браима Диаса и защитника Рафу Марина.

Диас вернулся в «Реал Мадрид» прошлым летом после аренды в «Милане» и в этом сезоне производит хорошее впечатление. Он провел 23 матча за «сливочных», забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Марин в настоящее время находится в аренде в «Алавесе». В этом сезоне испанский центральный защитник провел 21 матч за свою команду.

4 комментария
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Рафа Марин и доплата Мадрида . Браим самим нужен .
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Браим Диас нам самим нужен!!! Ишь ты, губу раскатал?! Пусть себе губозакаточную машину закажет!!! УДАЧИ НАШЕМУ КЛУБУ В СЕГОДНЯШНЕМ МАТЧЕ И КОНЕЧНО ЖЕ, ПОБЕДЫ!!! ¡HALA MADRID!🏆🤍🤍🤍🔥🔥🔥
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