В одном из недавних интервью Эден Азар признался, что почти не общается с Карло Анчелотти. При этом бельгиец подчеркнул, что между ним и тренером нет никаких конфликтов.

На пресс-конференции перед матчем «Реала» против «Ливерпуля» в Лиги чемпионов Анчелотти прокомментировал ситуацию с полузащитником:

«Заявление Азара? Он сказал правду. Мы действительно мало разговариваем. Разговор – это вопрос характера, с некоторыми людьми ты чувствуешь себя более комфортно, чем с другими. Но ведь намного важнее то, что мы относимся друг к другу с уважением».

Также тренер объяснил, почему Азар почти не выходит на поле:

«Эден мало играет, потому что в команде большая конкуренция. На его позиции есть футболист, который вносит большой вклад в нашу игру. Конечно, я говорю о Винисиусе. Но я могу гарантировать, что Азар все еще может помочь «Реалу», это точно. Я благодарен Эдену, поскольку он всегда был очень уважителен».

Здорово, что в команде царит атмосфера уважения. Но последняя мысль Анчелотти может вызвать сомнения.

Действительно ли Азар способен помочь «Мадриду»? Захочет ли сам Эден оставаться в «Реале», не имея при этом регулярной игровой практики?