Говорит Мадрид
Блог

«Реал» интригует своих болельщиков. «Мадрид» опубликовал загадочный пост, который свел фанатов с ума

Реал Мадрид Реал Мадрид
Эден Азар Эден Азар
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы
Футбол Футбол

В Твиттере «Реала» появился загадочный пост с несколькими эмодзи:

Болельщики «сливочных» были крайне заинтригованы и принялись строить теории. Большинство фанатов решили, что скоро бразилец Винисиус сменит номер на седьмой, под которым за «королевский клуб» выступал португалец Роналду, а сейчас играет Азар.

Но разгадка головоломки оказалась простой.

Клуб таким образом анонсировал запуск в твиттер-аккаунта на португальском языке:

Болельщики «Мадрида» немного расстроились. Они рассчитывали на что-то более глобальное после столь загадочных намеков клуба:

💭 «Не этого мы ждали». 

💭 «Мы думали нас ждет какой-то трансфер».

💭 «Нас обманули».

Кажется, в этот раз «сливочные» переборщили с таинственностью.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gulom Azizkhujaev
Ваши ожидания, ваши проблемы - сказали пиарщики Реала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealM_13
😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий