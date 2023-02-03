«Реал» интригует своих болельщиков. «Мадрид» опубликовал загадочный пост, который свел фанатов с ума
В Твиттере «Реала» появился загадочный пост с несколькими эмодзи:
Болельщики «сливочных» были крайне заинтригованы и принялись строить теории. Большинство фанатов решили, что скоро бразилец Винисиус сменит номер на седьмой, под которым за «королевский клуб» выступал португалец Роналду, а сейчас играет Азар.
Но разгадка головоломки оказалась простой.
Клуб таким образом анонсировал запуск в твиттер-аккаунта на португальском языке:
Болельщики «Мадрида» немного расстроились. Они рассчитывали на что-то более глобальное после столь загадочных намеков клуба:
💭 «Не этого мы ждали».
💭 «Мы думали нас ждет какой-то трансфер».
💭 «Нас обманули».
Кажется, в этот раз «сливочные» переборщили с таинственностью.
2 комментария