«Реал» интригует своих болельщиков. «Мадрид» опубликовал загадочный пост, который свел фанатов с ума

В Твиттере «Реала» появился загадочный пост с несколькими эмодзи:

Болельщики «сливочных» были крайне заинтригованы и принялись строить теории. Большинство фанатов решили, что скоро бразилец Винисиус сменит номер на седьмой, под которым за «королевский клуб» выступал португалец Роналду, а сейчас играет Азар.

Но разгадка головоломки оказалась простой.

Клуб таким образом анонсировал запуск в твиттер-аккаунта на португальском языке:

Болельщики «Мадрида» немного расстроились. Они рассчитывали на что-то более глобальное после столь загадочных намеков клуба:

💭 «Не этого мы ждали».

💭 «Мы думали нас ждет какой-то трансфер».

💭 «Нас обманули».

Кажется, в этот раз «сливочные» переборщили с таинственностью.