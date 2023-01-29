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Помните, когда Азар в последний раз играл в матче Ла Лиги? Спойлер: давно

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Эден Азар Эден Азар
Футбол Футбол

Поскольку Винисиус рискует пропустить предстоящий матч, встал вопрос о его потенциальной замене. 

Некоторые фанаты предложили поставить в старт Эдена Азара, так как мало кто помнит время, когда он играл в Ла Лиге.

В последний раз бельгиец участвовал в матче против «Мальорки» в сентябре. С тех пор он сыграл всего три игры во всех соревнованиях, в том числе против «Касерено» из четвертого уровня в Кубке.

Очевидно, что Карло Анчелотти не доверяет Эдену, особенно когда дело доходит до больших игр – он еще не сыграл ни минуты в Эль-Класико, кроме предсезонки.

По вашему мнению, Азар заслуживает большего игрового времени?

7 комментариев

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Bolvan
Ответ дамьен
Отстаньте от человека. Он живет по кайфу
Ест бургеры
0
0
0
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Pavlik
Ответ Joe Moor
Пристрелите уже его кто нибудь
+1
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0
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max mystique
Хочется сказать «Кто это?», жаль конечно что так вышло..
0
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
"Поскольку Винисиус может пропустить матч"
Урааааааааааа
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
дамьен
Отстаньте от человека. Он живет по кайфу
+1
0
+1
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Горькие слёзы Моуриньо
Как ему можно доверять, если постоянно в лазарете? Как его выставить на поле??? Больным???
+4
0
+4
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Joe Moor
Пристрелите уже его кто нибудь
+8
-2
+6
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