Помните, когда Азар в последний раз играл в матче Ла Лиги? Спойлер: давно

Поскольку Винисиус рискует пропустить предстоящий матч, встал вопрос о его потенциальной замене. Некоторые фанаты предложили поставить в старт Эдена Азара, так как мало кто помнит время, когда он играл в Ла Лиге.

В последний раз бельгиец участвовал в матче против «Мальорки» в сентябре. С тех пор он сыграл всего три игры во всех соревнованиях, в том числе против «Касерено» из четвертого уровня в Кубке.

Очевидно, что Карло Анчелотти не доверяет Эдену, особенно когда дело доходит до больших игр – он еще не сыграл ни минуты в Эль-Класико, кроме предсезонки.