Трое – под вопросом, один – точно уйдет. Смотрим у кого истекают контракты в «Реале»

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Повод для беспокойства.

У многих игроков «Реала» скоро истекают контракты. Давайте оценим сложившуюся ситуацию.

Скорее всего, останутся.

Карим Бензема. Без сомнения, француз подпишет новое соглашение, теперь это просто вопрос времени.

Лука Модрич. «Реал Мадрид» предложит хорватскому полузащитнику продление контракта на один год. Ожидается, что игрок примет его.

Тони Кроос. План такой – продлить соглашение на один год. Однако немец может отклонить предложение, посколько раздумывает над завершением карьеры.

Под вопросом.

Начо. Испанский защитник был близок к уходу еще пару недель назад, но теперь, похоже, ситуация выправляется. Тем не менее, сейчас сложно делать прогнозы – все зависит от второй половины сезона.

Дани Себальос. Полузащитник публично заявил, что готов бороться за место в стартовом составе, а также назвал «Реал Мадрид» лучшим клубом в мире. Сливочные пока не приняли решение, касательно будущего футболиста.

Марко Асенсио. Ходят слухи об интересе к футболисту со стороны «Барсы». «Реал» хотел бы сохранить вингера, но многое зависит от второй части сезона.

Уходит.

Мариано. 29-летний нападающий не входит в планы клуб и почти не получает игрового времени. Контракт не будет продлен.