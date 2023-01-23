Трое – под вопросом, один – точно уйдет. Смотрим у кого истекают контракты в «Реале»
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Повод для беспокойства.
У многих игроков «Реала» скоро истекают контракты. Давайте оценим сложившуюся ситуацию.
Скорее всего, останутся.
Карим Бензема. Без сомнения, француз подпишет новое соглашение, теперь это просто вопрос времени.
Лука Модрич. «Реал Мадрид» предложит хорватскому полузащитнику продление контракта на один год. Ожидается, что игрок примет его.
Тони Кроос. План такой – продлить соглашение на один год. Однако немец может отклонить предложение, посколько раздумывает над завершением карьеры.
Под вопросом.
Начо. Испанский защитник был близок к уходу еще пару недель назад, но теперь, похоже, ситуация выправляется. Тем не менее, сейчас сложно делать прогнозы – все зависит от второй половины сезона.
Дани Себальос. Полузащитник публично заявил, что готов бороться за место в стартовом составе, а также назвал «Реал Мадрид» лучшим клубом в мире. Сливочные пока не приняли решение, касательно будущего футболиста.
Марко Асенсио. Ходят слухи об интересе к футболисту со стороны «Барсы». «Реал» хотел бы сохранить вингера, но многое зависит от второй части сезона.
Уходит.
Мариано. 29-летний нападающий не входит в планы клуб и почти не получает игрового времени. Контракт не будет продлен.
Если говорим о полузащите, то Джуда не стоит на 100% приписывать к составу на следующий сезон, вполне может и в Ливерпуль уйти. Кроос, кажется, уйдёт, глаза и правда не горят, хотя свою задачу выполняет. По Луке после ЧМ есть вопросы, очень нестабилен, кто знает, может тоже решит уйти на заработки, а может просто классический январский спад. Если с англичанином не получится, вторым вариантом называли Тилеманса из Лестера. По поводу полузащиты сложно что-то прогнозировать. Единственное для меня, что 100% должно произойти это продление Себальоса
Атака и полноценная замена Бенза давняя головная боль для многих болел. Не уверен, что Сити отпустит Альвареса, слишком ценный актив. Кого я хотел бы видеть на замену Карима, так это нападающего типа Кавани, рослого, физически мощного, умеющего отлично замыкать и играть головой, то есть игрока, который мог бы быть планом Б, когда игра в атаке не идет и нужно включать навесы и прострелы в штрафную. В последние годы у Реала нет плана Б. Если говорить о вингерах, то тоже хотел бы уход Асенсио. После травмы не прогрессирует. Браим по сути такого же типажа игрок, но с лучшим дриблингом. Аррибаса жду весь этот сезон, не удивлюсь, если летом уйдёт в условный Хетафе. Вполне возможно, что Перес раскошелится на какого-нибудь топового вингера типа условных Гнабри или Сона.
Ну и не стоит забывать, что вероятность ухода Анчи после этого сезона все еще есть, а значит прогнозировать хоть что-то совсем сложно. Не знаю, кто есть на карандаше у Переса, может Тухель, может Клопп, а может снова Зизу. Надо ждать и смотреть, как все будет развиваться
Ну и надеюсь Беллингем все же выберет Реал, благо сейчас Ливер не в зоне ЛЧ, это может сыграть роль.
1. Продлить одного из пары Модрич/Кроос.
Тони хотел завершить на мажорной ноте, не становясь обузой, и в последних матчах, как кажется, у него не горят глаза 🤷🏻♂️
Взять Джуда и получится: Джуд, Модрич, Феде, Себальос (особенно если продолжит играть на таком уровне), Камавинга и Тчуамени.
Основа Джуд-Тчуамени-Лука (Феде). В случае чего Феде можно сдвинуть на фланг и выпускать Себальоса или Кама (в зависимости от ситуации).
2. Не продлевать Асенсио. Хоть это и горько, но качественного рывка нет, игра моментами, а правый фланг часто проседает. Чего говорит, если Карло предпочитал центрального полузащитника Феде, а не Марко. Возвращать Браима и поднимать Аррибаса. Вот и получается Родриго, Браим, Аррибас. Можно конечно Аррибаса отдать в аренду, понимая, что в случае чего там может сыграть Феде.
3. Очень хотелось бы к Кариму качественную замену, и она есть. Альварез из МС. Ну очень классный игрок, и наверняка не рад тому, что сидит на лавке. Играют схоже с Каримом. Но МС вряд ли отпустит.
4. Начо продлевать. Но при этом продавать Менди (ну защитник он, именно левый защитник по типу Дзамбротты или раннего Несты, а нужен латераль). Забирать Гарсию. Второй ЛЗ — Начо (он в атаке то же самое, что и Менди по сути, в защите тоже примерно на таком же уровне). Это раньше чувствовалась разница, когда играл не Марс, а Начо. Сейчас разницы нет. Да и Алаба прикроет на 1-2 матча, если надо будет. Справа... Ну Дани не смог вернуться на супермировой уровень, так же проваливается и играет нестабильно, как Асенсио. Парня из спортинга бы забрать. Но тогда надо кого-то продавать из пары «Карвахать-Васкес».
Мыслей много, структурировать не очень умею, идея безумная, но имеет права на существование, как мне кажется.