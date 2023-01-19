🎥 На тренировке Азар обошел четырех игроков «Реала» и забил. Фанатов «Мадрида» гол Эдена очень напугал

В «Мадриде» Азара давно списали со счетов.

Бельгийца крайне редко выпускают на поле, а в полученное игровое время он не показывает ничего стоящего. Зато Эден зажигает на тренировках «королевского клуба».

Один его гол на тренировке напомнил мячи, которые забивал «Азар», играя за «Челси». Эден просто не заметил четырех игроков «Реала» и уверенно забил:

Но фанатов мастерство бельгийца не впечатлило, а испугало. Болельщики не понимают, как Азару удалось так просто обойти игроков «Мадрида».

Вот как фанаты прокомментировали гол полузащитника:

💭 «Так, ребят, хорошо, что Азар забил, но он ведь сделал это с нашей обороной. Если честно, меня это чертовски пугает».

💭 «Представьте, насколько низким должен быть уровень наших игроков, чтобы Азар так просто их обошел».

💭 «Азар вытворяет такое с игроками нашей команды? Окей, попрощаюсь с мечтами о трофеях в конце сезона».

💭 «Это буквально мой худший кошмар. Он обвел даже Модрича!»

💭 «Это видео доказывает, как плоха наша полузащита и оборона, вот и все».

А какие чувства у вас вызвал перформанс Эдена?