Все еще без Куртуа: заявка «Реала» на матч против «Эльче»

В десятом туре Ла Лиги игроки «Реала» смогут немного расслабиться, ведь «королевскому клубу» предстоит встретиться с аутсайдером турнира – «Эльче». Соперник «сливочных» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Карло Анчелотти уже назвал игроков, которые могут выйти на поле в среду.

Заявка «Реала» на матч против «Эльче»

Тибо Куртуа, который в понедельник получил трофей Яшина, в заявку «Мадрида» не попал. Очевидно, Анчелотти хочет, чтобы бельгиец набрал форму и был полностью готов к более важным матчам.

Еще помните Мариано Диаса? Так вот нападающий в очередной раз пролетел мимо заявки «королевского клуба».

Какой прогноз даете на встречу «Реала» с «Эльче»? Делитесь своими мыслями в комментах.