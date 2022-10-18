Говорит Мадрид
Блог

Все еще без Куртуа: заявка «Реала» на матч против «Эльче»

Андрей Лунин Андрей Лунин
Мариано Диас Мариано Диас
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Футбол Футбол

В десятом туре Ла Лиги игроки «Реала» смогут немного расслабиться, ведь «королевскому клубу» предстоит встретиться с аутсайдером турнира – «Эльче». Соперник «сливочных» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. 

Карло Анчелотти уже назвал игроков, которые могут выйти на поле в среду.

Заявка «Реала» на матч против «Эльче» 

Тибо Куртуа, который в понедельник получил трофей Яшина, в заявку «Мадрида» не попал. Очевидно, Анчелотти хочет, чтобы бельгиец набрал форму и был полностью готов к более важным матчам.

Еще помните Мариано Диаса? Так вот нападающий в очередной раз пролетел мимо заявки «королевского клуба».

Какой прогноз даете на встречу «Реала» с «Эльче»? Делитесь своими мыслями в комментах. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные