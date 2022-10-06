Точен на 98,5%: в матче с «Шахтером» Тчуамени ошибся только один раз за 75 минут

Орельен Тчуамени перешел в «Реал Мадрид» этим летом за 80 млн евро, но в статусе «темной лошадки». Однако, уже в начале сезона можно сказать, что трансфер оказался удачным. Прошедший матч с «Шахтером» служит этому еще одним подтверждением.

Точность француза составила феноменальные 98,5%: 65 из 66 его пасов оказались верными. В последний трети поля Тчуамени выполнил 20 передач, с точностью в 95%.

Орельен пришел в «Мадрид», чтобы заменить Каземиро, так вот для сравнения, бразилец в прошлом году против «Шахтера» на «Бернабеу» не смог восстановить ни одного мяча в течение 90 минут, а француз сделал это 4 раза за 75 минут.

Кроме того, Тчуамени обошел Каземиро по количеству передач (46 против 66) и был неточен только в одном из них, тогда как бразилец испортил шесть.

Конечно, это разные матчи и разные обстоятельства, но все же можно сделать некоторые выводы о сравнении бразильца и француза – пока они в пользу Орельена Тчуамени.