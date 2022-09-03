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Тчуамени лучший, Рюдигер худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Бетиса»

Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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«Реал Мадрид» стал единоличным лидером Ла Лиги. В этом сезоне чемпионата Испании «сливочные» победили во всех матчах, не уступили и «Бетису», с которым «королевский клуб» встречался в четвертом туре Ла Лиги. Нельзя не отметить, что этот матч стал первой игрой «Реала» на обновленном «Сантьяго Бернабеу».

Винисиус открыл счет уже на 9-й минуте встречи. Но гости ответили через восемь минут: Каналес поразил ворота Куртуа. Точку в матче на 65-й минуте поставил Родриго, чей гол принес «Реалу» три очка.

Подопечные Карло Анчелотти создали несколько отличных моментов и должны были закончить эту игру гораздо раньше более уверенной победой. Так или иначе, форма «сливочных» впечатляет. Тчуамени, ставший одним из лучших игроков матча, успешно вливается в королевский коллектив, а Винисиус продолжает демонстрировать свой высокий класс.

Оценки игроков за матч между «Реалом» и «Бетисом»  

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