Тчуамени лучший, Рюдигер худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Бетиса»

«Реал Мадрид» стал единоличным лидером Ла Лиги. В этом сезоне чемпионата Испании «сливочные» победили во всех матчах, не уступили и «Бетису», с которым «королевский клуб» встречался в четвертом туре Ла Лиги. Нельзя не отметить, что этот матч стал первой игрой «Реала» на обновленном «Сантьяго Бернабеу».

Винисиус открыл счет уже на 9-й минуте встречи. Но гости ответили через восемь минут: Каналес поразил ворота Куртуа. Точку в матче на 65-й минуте поставил Родриго, чей гол принес «Реалу» три очка.

Подопечные Карло Анчелотти создали несколько отличных моментов и должны были закончить эту игру гораздо раньше более уверенной победой. Так или иначе, форма «сливочных» впечатляет. Тчуамени, ставший одним из лучших игроков матча, успешно вливается в королевский коллектив, а Винисиус продолжает демонстрировать свой высокий класс.

Оценки игроков за матч между «Реалом» и «Бетисом»