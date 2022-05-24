Азар удивил Анчелотти перед финалом Лиги Чемпионов

Diario AS сообщает, что Эден Азар произвел впечатление на Карло Анчелотти на тренировках в течение последних нескольких недель.

Сейчас бельгиец стремится убедить главного тренера, что он достоин сыграть в субботнем финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Он будет соревноваться с Вальверде и Родриго за место на правом фланге атаки, а Винисиус, как ожидается, сыграет слева.

Азар также собирается извлечь выгоду из решения Килиана Мбаппе пренебречь «Мадридом». У него будет еще один шанс проявить себя на «Бернабеу» в следующем сезоне, если ему удастся оставаться в форме.