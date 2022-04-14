«Реал» и «Монако» согласовали цену за Тчуамени

По словам Андреса Онрубиа из Cadena SER, «Реал Мадрид» и «Монако» добились значительных успехов в переговорах по Орельену Тчуамени.

Соглашение может быть достигнуто в районе 65 миллионов евро.

«Челси» также интересовался опорным полузащитником, но Тчуамени сделал свой выбор — он хочет играть за «Реал». Клубы работают над завершением сделки в ближайшие недели.

Лос Бланкос рассматривают Орельена как будущую замену Каземиро.