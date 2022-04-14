«Реал» и «Монако» согласовали цену за Тчуамени

По словам Андреса Онрубиа из Cadena SER, «Реал Мадрид» и «Монако» добились значительных успехов в переговорах по Орельену Тчуамени.
Соглашение может быть достигнуто в районе 65 миллионов евро.
«Челси» также интересовался опорным полузащитником, но Тчуамени сделал свой выбор — он хочет играть за «Реал». Клубы работают над завершением сделки в ближайшие недели.
Лос Бланкос рассматривают Орельена как будущую замену Каземиро.
В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Монако» 44 матча, забив три гола и отдав две результативные передачи.
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