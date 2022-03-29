Вариант с переходом Тчуамени в «Мадрид» вполне реален

Орельен Тчуамени (22 года), опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции, является одним из ключевых имен в шорт-листе «Мадрида», если этим летом в Королевском клубе сочтут необходимым усилить позицию Каземиро, единственного, кому на сегодняшний день нет замены в составе. Молодой француз определенно прибавил в этом сезоне, однако скаутский отдел клуба, возглавляемый Джуни Калафатом, следил за игроком на протяжении нескольких сезонов. Как и в случае с Камавингой, ситуация Тчуамени будет оставаться актуальной до конца лета: именно тогда все и решится, хотя верно и то, что в настоящее время «Мадрид» сосредоточен на двух других именах – Мбаппе и Холанде.

В любом случае, если Холанд не подпишет контракт с «Мадридом», а команду покинет ряд игроков, вариант с приходом Тчуамени вполне реален. Нечто подобное произошло и с Камавингой: сейчас «сливочные» повторяют ситуацию с бывшим полузащитником «Ренна», который в итоге перешел в Королевский клуб за 40 млн евро, когда казалось, что клуб уже исключил его из своих планов. Тчуамени сильно отличается от Камавинги по позиции, которую он занимает на поле: если Камавинга – полузащитник, то Тчуамени – опорный полузащитник в стиле Каземиро.

По данным AS, Тчуамени очень хочет подписать контракт с «Мадридом». Он предпочитает Королевский клуб любому из других предложений, имеющихся на его столе, в основном из клубов английской Премьер-лиги и «ПСЖ», и отдаст ему предпочтение в тот момент, когда начнется операция. В то же время окружение футболиста уверяет, что Тчуамени обязательно покинет «Монако» этим летом, несмотря на контракт до 2024 года. У Тчуамени тот же агент, что и у Кунде из «Севильи», центрального защитника, которого в прошлом также связывали с «Мадридом».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 40 млн евро, однако французская пресса сообщает, что «Монако» отпустит своего игрока не менее чем за 60 млн евро. В эти дни имя полузащитника «Монако» часто упоминается, поскольку до начала международной паузы он стал одним из архитекторов победы «Монако» над «ПСЖ» со счетом 3-0, а несколько дней спустя забил за сборную Франции в матче с Кот-д’Ивуаром, в матче, в котором он образовал связку с Погба (который обычно играет в паре с Канте).

Спортивное руководство «Мадрида» своевременно реагирует на движения на рынке и четко обозначает направление, в котором следует двигаться в плане новых приобретений. В этом смысле позиции, которые необходимо укрепить в краткосрочной перспективе, уже определены. В атаке, с тем, кто есть (Бензема, Винисиус, Родриго и Асенсио) и с тем, кто будет (Мбаппе и Холанд, если возможно), вопрос считается решенным. Также на позиции левого латераля – Менди и Мигель Гутьеррес (последний определенно перейдет из «Кастильи» в следующем сезоне). То же самое касается позиции и центрального защитника: Милитао и Алаба, джокер Начо и игроки «Кастильи». Только позиция правого латераля (хотя пока еще есть уверенность в Одриосоле) и, прежде всего, полузащита находятся в центре внимания.

Источники, знакомые с положением дел в «Мадриде, объяснили, что в этой связи Королевский клуб держит руку на пульсе и внимательно следит за двумя или тремя игроками, которые при необходимости будут подписаны на каждую позицию. Тчуамени – один из них, но есть три причины, по которым операция все еще далека от реализации. Во-первых, игрок твердо намерен покинуть «Монако» в этом сезоне (в то время как «Мадрид» полностью сосредоточен на Мбаппе и Холанде). Во-вторых, несмотря на отсутствие замены, на сегодняшний день позицию опорного полузащитника уверенно занимает 30-летний Каземиро. И, наконец, из-за торгов, которые в последние дни ведутся между различными командами Премьер-лиги и «ПСЖ», что заставит «Монако» повысить свои требования. В целом, «Мадрид» по-прежнему внимателен и намерен побороться за игрока, если позволят обстоятельства.

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