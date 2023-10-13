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Владимир Пономарёв: «В России нет хороших нападающих. Чалов? Смешно. Соболев? Просто телега»

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Владимир Алексеевич Пономарев
Футбол Футбол

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев не смог назвать лучшего российского нападающего. 

Вчера в товарищеском матче против сборной Камеруна Федор Чалов забил свой первый гол за национальную команду России. «Чалов — лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм. Хорошо, что хоть гол забил, оправдал свое пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал. Соболев − просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», — сказал Пономарев. 16 октября сборная России проведет очередной товарищеский матч. Соперниками россиян будут футболисты из Кении.

Источник: «РБ Спорт»

3 комментария

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Коля Мигодин
Нужен русский бомбардир!
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Александр Быкович
Блин он судит по временам 70 летней давности, чё Стрельцова не приплёл? Вообще чушь конечно.Уровень нашего футбола упал раз в 5 по сравнению с 00-10-ми годами в целом.И при этом мы побеждаем участника чемпионата мира (правда там 1 на один раза 4 пропустили,но это к защите скорее вопросы).Чего ещё то надо?Чалов свою работу сделал и сделал хорошо, Соболев действительно смотрелся как бревно.
P. S. Болельщик Спартака
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Роман Комаров
по соболю в точку, никакой например, мяч принять не может
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