Владимир Пономарёв: «В России нет хороших нападающих. Чалов? Смешно. Соболев? Просто телега»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев не смог назвать лучшего российского нападающего.

Вчера в товарищеском матче против сборной Камеруна Федор Чалов забил свой первый гол за национальную команду России. «Чалов — лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера он прогулял целый тайм. Хорошо, что хоть гол забил, оправдал свое пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал. Соболев − просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего. Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», — сказал Пономарев. 16 октября сборная России проведет очередной товарищеский матч. Соперниками россиян будут футболисты из Кении.

Источник: «РБ Спорт»