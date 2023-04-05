Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о действующей на матчах РПЛ системе Fan ID. Для посещения каждого матча чемпионата России необходимо иметь карту болельщика.

«Fan ID у меня практически с первого дня. Но я не вижу в этом смысла. В чем его логика? И так все под наблюдением на стадионе. Лучше бы вложили средства в развитие системы распознавания лиц.

Чтобы она работала бесперебойно, а не выключалась, когда случаются эксцессы на стадионе. Но в то же время не вижу, в чем проблема сделать Fan ID и пойти на стадион», — сказал Широков.

Источник