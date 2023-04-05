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Роман Широков: «Я не вижу смысла в Fan ID, как и проблем с тем, чтобы его оформить»

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Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о действующей на матчах РПЛ системе Fan ID. Для посещения каждого матча чемпионата России необходимо иметь карту болельщика.

«Fan ID у меня практически с первого дня. Но я не вижу в этом смысла. В чем его логика? И так все под наблюдением на стадионе. Лучше бы вложили средства в развитие системы распознавания лиц.

Чтобы она работала бесперебойно, а не выключалась, когда случаются эксцессы на стадионе. Но в то же время не вижу, в чем проблема сделать Fan ID и пойти на стадион», — сказал Широков.

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2 комментария

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Ильдар Фарукшин
Тебе как дали? После того как судью избил. Так можно 😊 и после этого такие как Широков будут гулять по стадиону. 😊. Это называют безопасность 😊
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Виталий
Ну тут всё по делу говорит , фан айди нам не нужен !
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