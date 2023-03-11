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«Любой футболист «Спартака» — проблема для тренера». О чем говорит Пятибратов?

Дмитрий Пятибратов
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем 19‑го тура РПЛ против «Факела» отметил, что игрокам московской команды нужна максимальная концентрация. — Мы готовимся к любой команде. Это уже четвертый матч с «Факелом». Нам нужна максимальная концентрация. У соперника опасны стандарты, но нужно играть активно, чтобы обороняться, — сказал Абаскаль. Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов перед матчем 19‑го тура РПЛ со «Спартаком» заявил, что футболисты воронежцев знают сильные стороны игроков московской команды. — Мы постарались забыть предыдущие матчи. Будем играть агрессивно, «Факелу» нужны три очка. Гонгадзе и Акбашев? У нас есть стратегия на матч, у игроков основного состава есть задачи. Любой футболист «Спартака» — проблема для тренера, но мы знаем их сильные стороны, — заявил Пятибратов.

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2 комментария

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Владимир Молявин
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vayka
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