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Зеленов: «Спартак» не планирует подстраивать билетную программу под ТВ-картинку»

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Дмитрий Зеленов
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, не планирует ли московский клуб продавать билеты только на сектора, которые попадают в ТВ-картинку.

– Планирует ли «Спартак» по примеру других клубов РПЛ закрывать продажу на верхние сектора, которые делают это, предположительно, для более удачной ТВ-картинки?

– У нас с прошлого года, когда были ограничения по вместимости, действует поэтапная продажа билетов. Сначала реализуем нижние сектора трибун A,C и D. Если они заполняются, открываем продажу верхних секторов. Ключевой фактор — спрос. ТВ-картинка в данном случае не играет роли. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 38 очками, уступая лидирующему «Зениту» восемь очков. В 19-м туре «Спартак» дома примет «Факел». Встреча состоится 11 марта в 16:30 по московскому времени.

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2 комментария

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Ильдар Фарукшин
Уважуха. Всё больше нравится новое руководство.
+2
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Владимир Молявин
Всё правильно.
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0
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