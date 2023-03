От редакции: мы в блоге «Переплет», его ведет автор одноименного телеграм-канала, где можно приобрести уникальные европейские книги о футбольной культуре, которых нет в России. А это перевод разговора с автором одной из них. Не жалейте плюсов!

Мэттью Колдуэлл – соавтор книги 1 Shilling – The Book: The football programme design revolution of 1965-85 про эволюцию футбольных программок в Великобритании. В издании представлены наиболее новаторские обложки и иллюстрации предматчевых изданий, а также интервью с их создателями: дизайнерами эпохи 1960-х – 1980-х гг., которые изменили облик футбольных брошюр.

Мы перевели это интервью. Оригинальный текст смотрите на сайте Cult Kits.

«Программки всегда были частью моего матчдэй-ритуала: съесть пирожок, выпить пива… После этого на трибуне становится комфортнее»

– Расскажи сперва, за кого ты болеешь?

– Я родился в семье болельщиков «Астон Виллы» — слишком поздно, чтобы застать победу в Кубке Европы, но в самый раз, чтобы увидеть, как Мартин О’Нил вывел нас в еврокубки. После этого мы планомерно опустились в Чемпионшип. Мне не стыдно заявить, что я плакал, когда мы выиграли плей-офф и вернулись в АПЛ в 2019 году!

– Как появился твой проект?

– Мой отец трепетно собирал футбольные программки, с тех пор как стал владельцем абонемента на матчи «Астон Виллы» где-то 50 лет назад. Каждую программку он складывал в бордовыю кожаные папочки, на корешке которых золотыми буквами был указан год сезона. Однако он доверил покопаться в них только когда мне перевалило за 20.

Как графический дизайнер я был впечатлен каждой программок. Я ощущал, что это и рядом не стоит с теми журналами, которые продают на футболе сейчас. На тех обложках не было глянца и рекламы пива. Они были простыми, но со вкусом. Графический дизайн до эры макбуков! С тех пор я сам начал коллекционировать программки и создал свой блог под названием 1 Shilling.

– Ты помнишь, как купил свою первую программку?

– Я не помню точно, когда это было. Разве что припоминается сезон, когда отец бесился из-за подорожания программок на 50 пенсов. К тому же, программки всегда были частью моего матчдэй-ритуала: съесть пирожок, выпить пива…После этого на трибуне становится комфортнее.

– Как думаешь, почему современные программки стали такими скучными и официальными?

– Не думаю, что официальный стиль программок прижился. Скорее, работа над программками перестала быть для клубов обязательной в списке важных дел. В былые времена покупка программки за один шиллинг была частью предматчевого ритуала для многих людей, как пинта пива в пабе. Иногда программка заменяла билет на матч! Но в те годы брошюра оставалась единственным источником информации, задолго до появления Sky Sports и мемов с Роем Кином.

Сегодня программка скорее играет дополнительную роль в освещении матча. Поэтому я думаю, что клубы тратят меньше времени и ресурсов на создание современных выпусков.

Также нужно держать в уме, что футбольные клубы – это часть бизнеса нефтяных магнатов, принцев и голливудских актеров, которые смотрят на цифры и не любят риски. Им не понравится, если логотип букмекера будет не в нужном цвете, а рекламы энергетика будет недостаточно, чтобы дети начали пускать слюни!

– Не думаешь, что сейчас идет возвращение моды на графический стиль программок 70-х и 80-х?

– Клубы иногда любят делать программки в ретро-стиле. Но я считаю, что не нужно весь сезон выпускать брошюры в стилистике 60-х и 70-х. Командам нужно найти свежие способы отображения мнений болельщиков для создания честного облика клубу.

Мне кажется, что мы еще увидим всплеск интереса к дизайну программок – особенно учитывая волну популярности ретро-форм! Все хотят футболку без огромного количества спонсорских логотипов, а с четким и ярким оформлением и шрифтами. Клубы начали понимать это! Может, программки последуют этой тенденции, а может, произойдет другое изменение — и они будут приходить в почтовый ящик за час до игры, например! В любом случае, грядут перемены.

– Какие клубы заслуживают похвалы за программки?

– Может, «Пекхэм Таун», для которого я оформлял программки каждую неделю в течение двух лет ;) Но кроме них мне нравятся последние обложки «Эвертона» – у них классная задумка. У «Норвича» и «Гримсби» были хорошие примеры, они задействовали локальных иллюстраторов. Еще помню, когда ходил на игру «Норвича», на оборотной стороне их программок была альтернативная «версия соперника» с оформлением от «Куинс Парк Рейнджерс». В низших лигах «Истборн Таун» делает очень крутые обложки, этим занимается дизайнер Алекс Браун. Съездите к ним и пошизите вместе с Beachy Head Ultras.

– Какие цели вы хотите достигнуть проектом?

– Все средства от продажи книг отправятся на благотворительность организации, связанной с болезнью Хантингтона. Эта болезнь забрала жизнь легендарного дизайнера программок Джона Элвина. Его работы вдохновили нас погрузиться в эту тему!

Мы также надеемся, что книга поможет обратить внимание на других дизайнеров, чьи работы не получили достойного внимания в свое время. Иногда они полностью создавали визуальную идентичность клуба.

– В книге есть твоя любимая программка? – Если выбирать одну, то это, наверное, программка 1970 года к матчу «Ковентри Сити» с «Баварией». Мы даже сделали из нее постер. Мне нравится обложка – яркий силуэт Герда Мюллера задает тон странице, а шрифт Neil Bold стильно ее дополняет. Каждая страница выглядит шедеврально, с контрастными изображениями и черным шрифтом немецкого стиля. Мне очень нравится ее разглядывать. К тому же, факт, что «Ковентри» обыграл «Баварию» в тот день, делает обложку еще круче!

Оригинальный текст на сайте Cult Kits

Перевод: «переплёт»

