7 комментариев

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После экзамена – на матч ЛЧ! Этого грузина называют будущим Хвичей

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Волшебные полгода.

19 июля в 15:00 по местному времени Габриэль Сигуа пришел на выпускной экзамен по географии в городе Рустави в 25 километрах от Тбилиси. А через 5 часов его ждал матч Лиги чемпионов в столице Грузии. Вы все правильно поняли: 18-летний Габриэль не только обычный выпускник, но еще и основной полузащитник «Динамо» Тбилиси.

Сигуа сыграет в ответном матче первого раунда квалификации ЛЧ против «Астаны» – правда, не в старте. На прошлой неделе 18-летний центральный полузащитник помог команде увезти ничью из Казахстана, сравняв счет на 57-й минуте. От Рустави до Тбилиси – полчаса на маршрутке. Габриэль должен успеть к стартовому свистку.

С момента дебюта Сигуа за основу «Динамо» не прошло и года. Впервые он вышел на замену в 1/16 финала Кубка Грузии против «Самтредиа» в августе 2022-го. Сейчас у Габриэля уже 30 матчей и 5+4 «гол+пас».

Но особенным для Габриэля стал 2023-й. 4 марта он впервые забил за «Динамо», а уже в конце месяца дебютировал за сборную Грузии. Тренер Вилли Саньоль выпустил Сигуа во втором тайме товарищеского матча с Монголией.

В мае Габриэль окончил школу, а в июне попал в заявку молодежной сборной на домашний Евро U-21 – был самым молодым в заявке и до этого провел за молодежку лишь два товарищеских матча. На успешном для Грузии турнире Сигуа сыграл лишь минуту в групповом этапе с Португалией.

30 июня Габриэлю исполнилось 18 лет. На следующий день Грузия обидно вылетела от Израиля в 1/4 финала. Но Сигуа не успел отдохнуть после Евро – 4 июля уже вышел на замену в финале Суперкубка Грузии. И затащил игру с «Динамо» Батуми: на 77-й сравнял счет, в серии пенальти реализовал решающий удар.

Это уже второй трофей Габриэля в «Динамо» – в 2022-м он стал чемпионом Грузии (турнир разыгрывается по системе «весна-осень»).

Но и это еще не все. Неделю назад Габриэль дебютировал в Лиге чемпионов. Он вышел в основе «Динамо» против «Астаны» и сравнял счет на 57-й минуте. Этот мяч серьезно повысил шансы его команды на проход в следующий раунд квалификации. А еще Габриэль стал самым молодым автором гола в истории «Динамо» в еврокубках.

Старт карьеры впечатляет. Уже сейчас его сравнивают с Хвичей, пусть они играют на разных позициях. С таким прогрессом Сигуа вряд ли задержится в Грузии надолго.

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Фото: Instagram/gabriel_sigua

7 комментариев

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ws357
Ответ rusalt
"..во втором тайме товарищеского матча с Монголой." А где находится Монгола?
Где-то между Анголой и Монголией. Там президент Олег Монгол.
+13
-1
+12
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rusalt
"..во втором тайме товарищеского матча с Монголой."
А где находится Монгола?
+7
-2
+5
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Дмитрий Шеховцов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Почему экзамены так поздно?
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Marco Reus
Ответ ws357
Где-то между Анголой и Монголией. Там президент Олег Монгол.
Лучший коммент. Спасибо, посмеялся от души.
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Vik Elis
Ответ SerVer
Новый Хвича? У него тоже что ли с апреля "засуха" на футбольном поле: 0+0 по системе гол+пас?
Угу и звание лучшего игрока Италии
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