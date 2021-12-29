🎯 Что делать, когда нет интересных матчей? В любое время суток можно посмотреть сражения по дартсу или бриджу!

Sports.ru и Parimatch запускают спецпроект о разделе «Быстрые ставки»: это такой формат, при котором пользователь в условиях ограниченного времени и в лайве оставляет прогнозы на спортивные события. В этом тексте мы составили общую навигацию по разделу и короткие гайды по дисциплинам внутри.

Чтобы посмотреть на дуэль по дартсу, бриджу, буллитам в NHL21 или боксерский поединок, вам достаточно перейти в «Быстрые ставки» на сайте Parimatch. А чтобы полноценно влиться в процесс и оставлять прогнозы на события, нужно зарегистрироваться и пополнить баланс.

Что такое «Быстрые ставки»?

Мы подготовили серию карточек, которые помогут сориентироваться в разделе и в дисциплинах, за которыми можно следить в «Быстрых ставках».

Дартс

Дартс – это вид спорта, по правилам которого спортсмены бросают снаряды-дротики в круглую мишень. Попав дротиком в поле, спортсмен зарабатывает несколько очков (точное число зависит от сектора, куда попал дартсмен). Внутри дартса есть дисциплины, которые предполагают выполнение разных условий для победы.

В разделе Parimatch «Быстрые ставки» транслируют соревнования по дисциплине «Набор очков»: спортсмены делают 30 бросков в 10 сериях по 3 дротика, их цель – набрать лучшую сумму очков.

Если с регламентом все понятно, то осталось разобраться, в чем заключается роль зрителя. До того, как выйдет таймер, вы можете поставить определенную сумму на одно из событий по ходу матча. Их перечень – на карточке.

Бридж

Бридж – это достаточно сложная карточная игра, в которой друг против друга выступают пары или целые команды. Но в разделе «Быстрые ставки» представлен вариант проще – здесь играют в спортивный парный бридж. Коротко расскажем о базовых правилах.

Одна пара спортсменов садится за стол друг напротив друга, их оппоненты занимают места между ними. Порядок их действий осуществляется по часовой стрелке, а их позиции маркированы сторонами света: Север, Юг, Запад и Восток (игра ведется крест-накрест: пара Север-Юг играет против пары Восток-Запад).

Об остальных нюансах и истории дисциплины мы расскажем в отдельном тексте (следите за обновлениями в этом блоге!), а в карточке перечислим, что вам нужно, чтобы сыграть в спортивный бридж в «Быстрых ставках».

Буллиты в спортивном симуляторе NHL21

Разберемся с тем, что пользователь видит на экране. Два спортсмена управляют хоккеистами в симуляторе NHL 21 и поочередно исполняют серию буллитов (у каждого по 3 броска). Если победа одной из сторон очевидна до окончания серии, соревнования завершаются. Если после трех бросков результат ничейный, спортсмены продолжают серии по одному броску до тех пор, пока не наступит перевес какой-либо стороны.

Боксерские поединки в спортивном симуляторе Fight Night Round 4

Вы – зритель боксерского поединка между спортсменами, которые играют в Fight Night Round 4. От раунда к раунду соперники стремятся набрать как можно больше судейских баллов – этот показатель или досрочно завершенный бой (КО) выявят победителя.

Поединок может завершиться ничьей, в этом случае ставки на победу кого-то из бойцов проигрывают. Остальные моменты мы отметили на карточке ниже.

Соревнования по каждому из видов доступны в разделе «Быстрые ставки» на Parimatch. Теперь вы знаете, как им пользоваться!