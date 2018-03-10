вместе смотрим телевизор

Ох и опасная эта работа- сушить игру. «Коламбус» попытался. И всё до поры- до времени шло вроде бы гладко. Но меньше чем за четыре минуты до конца основного времени упускают выход «ту-ван-ван» и Атанасиу забивает. 3:2. Меняется не только счёт, но и спокойный ход матча. Оставшееся время «Детройт» висит на воротах хозяев, но... Ключевое спасение Боб сделал на последней секунде, отразив бросок Хелма в упор. «Коламбус» взял-таки два очка. Очень важных очка. На этом до свидания. Надеюсь, в следующий раз нас будет больше.
Безусловно, мотиватор Торторелла сказал кое-что своим ребятам в первом перерыве. Игра отодвинулась от ворот «Коламбуса». Атаки «Детройта» стали идти в основном по периметру, вдоль бортов. Не без пожаров, нет, но они быстро гасятся. Бобровский по прежнему (как всегда) надёжен. Стали удаваться быстрые отрывы. Сначало в одном из таких «ту-ван-ван» Панарин выдал безупречный пас на Джонса, а тот исполнил безупречный «вантаймер». 2:1. А потом в отрыв ушла (а вернее убежала) новоиспечённая связка «Мундиров» Дженнер- Ванек. С этим выпадом Кор...
Что значит не читать посты))).