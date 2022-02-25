В воскресенье 30-летний экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер подписал контракт с датским клубом «Орхус». На север Джек уехал до лета 2022-го, соглашение может быть продлено еще на год.

В последний раз Уилшер выходил на поле год назад – в Чемпионшипе. В мае 2021-го закончился его контракт с «Борнмутом», и с тех пор футболист искал новый клуб. Летом он связался с «Комо» из Серии Б, но шанса подписать контракт не было: для заявки нужен был паспорт ЕС, и Джека подвел Брекзит.

С осени полузащитник тренировался с родным «Арсеналом» и работал в академии, через которую прошел сам. Были предположения, что он подпишет с клубом краткосрочный контракт: Уилшер даже полетел на зимний сбор в Дубай, но вариант с контрактом по-прежнему не рассматривался.

«Прежде всего спасибо Джеку, было здорово, что он работал с нами, – сказал Микель Артета после того, как Уилшер подписал контракт с «Орхусом». – Надеюсь, мы ему тоже немного помогли, наши игроки каждый день давали ему ощущение того, как здорово быть футболистом. Он прошел долгий путь, но не потерял спонтанность и чувство юмора. Это часть Джека, но очевидно, что он сильно повзрослел.

Я на 100% вижу возможность для него вернуться в «Арсенал» в качестве тренера. Все в клубе были бы готовы найти для него роль. Думаю, это может произойти естественным образом в будущем».

Звучит оптимистично, а вот каждое интервью Джека в период без клуба сквозило отчаянием. «Сегодня я занимался бегом и думал, как же моя карьера оказалась в таком положении. Мои дети в том возрасте, когда уже понимают происходящее. Особенно Арчи – ему девять. Он спрашивает меня, как насчет МЛС и почему я не играю в Ла Лиге. И сложно дать ему ответ. Он спросит у меня: «Почему ни один клуб не хочет тебя подписать?» А я не знаю. Как ему это объяснить?» – признавался он The Athletic прошлым летом.

В том же интервью Уилшер говорил, что вряд ли уже сыграет в Англии: «Когда я выхожу на улицу, люди узнают меня. И самое сложное – постараться им объяснить, почему все так складывается. Они говорят: «Слушай, а почему бы тебе не перейти в какой-нибудь английский клуб?» А я отвечаю: «Ну, никто не нуждается в моих услугах». И они не могут понять, как такое возможно.

Я и раньше говорил, что готов играть за рубежом. Я бы даже хотел этого. Хочу начать все сначала там, где никто не думает: «О, это же Уилшер, сегодня он получит травму». Где никто не думает: «Он сыграет пять матчей – и все, это потеря денег».

У меня есть ощущение, что в Англии двери передо мной закрыты. Не знаю, почему так вышло. Возможно, дело в травмах и отзывах с предыдущих мест работы. Думаю, это несправедливо. Я не получал травм с января 2020-го. Все думают о моем голеностопе, но там дело было даже не в нем.

Мой следующий шаг не связан с заработком, он связан с моими ощущениями. Мне нравилось играть в футбол, нравилось выходить в составе «Арсенала» на «Эмирейтс». И я хочу вернуть чувство, что мне есть за что бороться».

В итоге Джек попробует в Дании.

«Все произошло очень быстро, – рассказывал Уилшер. – У меня был разговор с одним из тренеров, Дэвидом Реддингтоном. Он работал с Роем Ходжсоном, с которым мы отлично сошлись в сборной Англии, и я знаю, что у Дэвида похожий подход. После дополнительного разговора с главным тренером я остался доволен их рассказами о клубе. Я всегда говорил, что в своей карьере хочу попробовать что-то другое. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы выйти из зоны комфорта и покинуть Англию».

Тренер «Орхуса» Дэвид Нильсен считает, что переход Уилшира положительно скажется на всем датском футболе: «Это многое говорит о лиге и о всей Дании, потому что у этой страны хорошая репутация. Это место, куда люди хотят приехать и жить. Здорово, что мы можем быть привлекательными для больших игроков».

Спортивным директором в «Орхусе» работает Стиг-Инге Бьернебю – экс-защитник «Ливерпуля»: «Джек не нуждается в дополнительном представлении, и за последние 10 лет он проявил себя как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Когда появилась возможность доставить его сюда, в Орхус, у нас не было сомнений, что мы хотели бы воспользоваться ею. Джек может внести вклад благодаря отличной технике и взглядам на игру, он даст нам несколько дополнительных атакующих инструментов.

Он в хорошей физической форме, но ему явно не хватает игровой подготовки. Это скоро придет, и мы с нетерпением ждем встречи с ним».

Ближайший матч «Орхус» проведет в пятницу против «Вайле», но дебют Джека судя по всему случится чуть позже.

После Евро-2020 мы много писали про датский футбол:

Самая важная деталь: с 2015-го датский чемпионат играется по новой системе, придуманной компаний Hypercube – той самой, чей проект реформ не прошел в РПЛ.

Сейчас в датской Суперлиге 12 команд, которые играют в два круга. Затем таблица делится на две шестерки (с сохранением заработанных в первой половине сезона очков). В верхней шестерке идет борьба за еврокубки (прямые путевки получают три лучшие команды), а в нижней – за вылет (две худшие выбывают напрямую). В последнем матче сезона четвертая команда из первой шестерки и лучшая из второй шестерки разыгрывают еще одно место в еврокубках – так в таблице не остается немотивированных команд.

В прошлом сезоне «Орхус» занял 4-е место, годом ранее финишировал третьим. В текущей таблице клуб 7-й, в 4 очках отставания от первой шестерки. До конца первого этапа чемпионата осталось 4 матча.

Вообще это один из старейших спортивных клубов в стране. Самый успешный период пришелся на 1950-е: с 1955 по 1957 год «Орхус» выиграл три чемпионства подряд, а в 1961-м дошел до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов.

Город Орхус – второй по величине в Дании с населением в 282 тысячи человек и второй по значимости порт в стране.

Посмотрите, в какой красоте теперь будет жить Уилшер:

И на каком милом стадионе (вместимость – 19 тысяч зрителей, третья по величине арена в Дании) играть:

***

За пару недель до этого он дал интервью Okko.

Беседовавшая с ним Анастасия Романовская признается, что сильнее всего в футболисте поражают грустные глаза и общее ощущение отчаяния: «Он очень приятный и вежливый, об этом говорили все в съемочной группе и другие журналисты. Хотя очевидно было до и после интервью, что это не то, чем он хотел бы заниматься в данный момент, что сам факт, что он не играет в футбол, а раздает пенсионные интервью – это его ранит».

Ниже – самые интересные фрагменты слов Джека.

Уилшер начал играть за «Арсенал», когда клуб уже переехал на «Эмирейтс», но до сих пор испытывает теплые чувства к «Хайбери»

Я никогда не играл на «Хайбери», но много раз бывал там на матчах. В академии нам всегда раздавали билеты на игры. А еще мы несколько раз играли там в возрасте 11 или 12 лет, но, конечно, без болельщиков.

«Хайбери» был гораздо более тесным: казалось, что фанаты прямо над тобой. Очевидно, что это здорово для атмосферы. Газон там ближе, обстановка напряженнее, а на «Эмирейтс» чуть просторнее, поле дальше от фанатов. Но я играл в тот вечер, когда мы победили «Барселону», и атмосфера была просто потрясающая. Так что можно добиться такой атмосферы и здесь – просто это чуть сложнее.

Если выбирать, я предпочту «Эмирейтс»: все-таки это мой дом.

Джек не хотел, чтобы Венгер уходил из «Арсенала»

Арсен никогда не давал советы напрямую, но много меня поддерживал и направлял в карьере. Самое большое, что он мне да – я это отмечал уже кучу раз – вера в меня. Даже когда я надолго выбывал из-за травмы и потом возвращался, он по-прежнему выпускал меня на поле и верил, что я сыграю на уровне. Таким я его и помню – честным человеком. Иногда ему, конечно, было с этим трудно, например, если ты оказывался недостаточно хорош, но даже тогда он всегда прямо говорил об этом.

Я не хотел, чтобы Венгер уходил из клуба. Временами в последние сезоны приходилось тяжело, но нужно посмотреть на несколько лет без Арсена и понять, насколько трудно тренерам было закончить сезон в первой четверке. Мы выпали из топ-4 еще при Венгере, но финишировали с ним пятыми, попадали в еврокубки.

Что помешало завоевать больше титулов с ним? Очевидно, что из-за замены стадиона, требующей больших инвестиций, в команду вкладывали меньше денег. Игроки приходили из молодежного состава, приглашались юные футболисты из-за рубежа, которые потом развивались. Арсен был в этом плане лучшим.

Финиш в топ-4 на протяжении стольких сезонов был огромным достижением, и это можно полноценно осознать только сейчас. Даже теперь, когда мы снова вкладываем деньги в игроков, так сложно вернуться в первую четверку. Уровень Премьер-лиги растет, и то, как Арсен удерживал клуб в Лиге чемпионов и сражался там, неизменно выходя из группы, было действительно особенным достижением.

Главная заслуга Артеты – в привлечении молодых игроков из академии. Уилшер выбирает лучших

Когда Артета еще играл, уже можно было сказать, что он станет тренером. Он ведь был капитаном и лидером, а также чрезвычайно дисциплинированным. Микель не принимал отдачу меньше стопроцентной.

Я очень впечатлен тем, как он управляет командой, насколько вдается в детали и вкладывается в игроков, как готовится к матчам и подводит к ним футболистов. И, конечно, что он сделал с молодыми игроками. Сака, Смит Роу, Мартинелли – Артета привел их в основу и помогает им становиться все лучше и лучше.

Каждый из этих воспитанников – особенный. Очевидно, что Сака – парень, на которого все смотрят, потому что он прошел полный путь в академии – как и я. То же относится к Смиту Роу. Кажется, что они становятся лучше от недели к неделе, с каждой игрой обретают уверенность.

В последние недели то же можно сказать и о Мартинелли. Да, он не пришел из академии, но попал в клуб в юном возрасте, когда по-прежнему нуждался в развитии. Стоит отдать должное тренеру и его штабу за прогресс Мартинелли. Многие со слезами на глазах требовали, чтобы он играл чаще, Артета ждал и был терпелив, то выпуская его на поле, то нет. А сейчас он закрепился в основе. Мне кажется, это тот игрок, к которому стоит присмотреться.

Я сам начал карьеру совсем юным. Дебютировал (в матче против «Блэкберна» в сентябре 2008-го, Уилшеру тогда было 16 лет – Sports.ru), выйдя на замену, когда мы вели 4:0, поэтому на меня ничего не давило. Потом я попеременно попадал в команду и выпадал из нее, играл только в определенных турнирах. Венгер очень хорошо управлял этим процессом.

Когда выходишь на поле чаще, давление увеличивается. А если ты еще и англичанин и совершаешь прорыв, люди начинают говорить: готов ли он выступать за сборную? Поэтому я благодарен, что у меня был тренер, который и раньше находился в таких ситуациях, вел игроков, того же Сеска. Я до 18 лет по-настоящему не прорвался в первую команду – думаю, это ближе к норме. Сейчас мы видим подобное чаще. Игроки получают шанс, когда им 18-19. Да, я был юным, но у меня был хороший тренер, это невероятно важно.

«Ньюкасл» останется в АПЛ: прогноз от человека, работавшего с Эдди Хау

Я работал с Эдди в «Борнмуте» и знаю, насколько он хорош. Серьезно, еще перед его приходом в «Ньюкасл» я говорил своим друзьям, что Эдди Хау отлично подойдет этому клубу. Он идеальный тренер для того, где они сейчас, и для достижения поставленных перед ним целей.

Лично я думаю, что они останутся в Премьер-лиге. Понятно, что предстоит большая работа: после его прихода у «Ньюкасла» уже были взлеты и падения, но мне кажется, у них достаточно ресурсов, чтобы сохранить место в высшем дивизионе.

Уилшер скучает по Фабрегасу: восхищался им еще в детстве, называет лучшим партнером на поле

На разных этапах карьеры у меня было отличное взаимопонимание с разными футболистами, но приятнее всего было играть с Фабрегасом. Может быть, потому, что в детстве я смотрел на него, и играть с ним – это была мечта, ставшая явью. И он тоже был капитаном, причем очень хорошо ко мне относился, присматривал за мной. Он сам проходил то, через что прошел я. Он был молодым футболистом, который много играл под давлением и при большом внимании публики.

Я искренне скучаю по нашему партнерству на поле. Потому что по-хорошему мы играли вместе всего год – перед его трансфером в «Барселону». Я всегда думал, что если бы он оставался в «Арсенале» чуть дольше и мы сохранили ту команду, можно было завоевать больше трофеев.

Аршавина в «Арсенале» погубили ожидания болельщиков

Как игрок Андрей был невероятен: топ-футболист. Можно было сразу сказать, что он отличается от других в «Арсенале», это правда игрок мирового класса. Как личность он был с характером, очень забавный, чрезвычайно расслабленный. На тренировках иногда думали: а будет ли он готов к игре? Но когда приходило время матча, Аршавин был лучшим на поле.

Мое лучшее воспоминание о нем, наверное, такое же, как и у каждого болельщика «Арсенала»: когда он забил четыре гола на «Энфилде». Периодически Аршавин включался и превращался в невероятного игрока.

У него были здесь периоды, когда он был действительно хорош. Мне нравилось с ним играть. Вероятно, против него в какой-то момент сыграла совокупность нескольких причин. Приходили другие футболисты, появлялась молодежь. Мне кажется, он еще навлек на себя давление. Люди ждали, что Аршавин немного чаще будет демонстрировать уровень, который он показал в начале карьеры в «Арсенале».

Уилшер два сезона подряд забивал лучший гол года в АПЛ

Я предпочитаю гол в ворота «Норвича». Потому что он командный.

Другой гол был замечательным, но, думаю, что когда больше игроков вовлечены, когда работаешь над одними и теми же вещами на тренировках и наконец это срабатывает, это значит больше.

Уилшер много говорит о ментальном здоровье игроков – и считает, что клубы должны лучше защищать футболистов от оскорблений в соцсетях

Молодым игрокам приходится справляться с огромным давлением – пробиться в основную команду, играть хорошо, закрепиться в составе. Разобравшись с этим, после матча они заглядывают в телефон, а там люди раздают им оценки. Молодые футболисты могут выслушать мнение болельщиков насчет их игры, но когда идет переход на личности и начинаются оскорбления, это воздействует на игроков, с этим сложно справляться.

Я часто говорю: клубы и федерация футбола должны делать больше. Молодым игрокам сейчас еще сложнее, чем было нам. Когда ты в таком возрасте, то держишь в голове много разных вещей – не только в футболе, но и в жизни. Если ты игрок и выступаешь перед 45 тысячами зрителей, то на тебя оказывается сильное давление – нужно оправдать свое присутствие на поле. Надо со многим справляться. Это сложно, я им сочувствую.

Даже оставаясь без работы, Джек говорил, что готов перейти в любой клуб, кроме «Тоттенхэма»

Думаю, болельщики «Тоттенхэма» ненавидят меня больше, чем я их (в 2015-м после победы «Арсенала» в Кубке Англии Джек перед фанатами заводил чант против «Тоттенхэма»).

Это действительно забавно, учитывая, что некоторые члены моей семьи болеют за «Тоттенхэм». Мой дядя – настоящий фанат этого клуба, мы иногда конфликтуем из-за этого. Но он меня любит. Никаких драк за столом.

Дерби Северного Лондона всегда воспринималось в отрыве от всего вокруг. Не важно, как идет сезон: в этот день важен только текущий результат.

Мне кажется, что сейчас болельщик «Арсенала» счастливее, чем человек, симпатизирующий «Тоттенхэму». В «Арсенале» можно видеть, куда клуб движется, у тренера есть четкая философия и ясный стиль игры, развивающий и приводящий в команду молодых футболистов, которые со временем будут становиться лишь сильнее. А «Тоттенхэм»… Да, они сейчас взяли прекрасного тренера, одного из лучших, но думаю, потребуется время, чтобы понять, чего он действительно хочет.

В будущем Уилшер хочет тренировать

Я всегда думал об этом по ходу карьеры, но в последние 4-5 месяцев, регулярно работая тренером в академии «Арсенала», осознал, какое удовольствие мне приносит тренерство. Хочу заниматься этим и в будущем.

Фото: Instagram/jackwilshere; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Wang Lili; eastnews.ru/AFP PHOTO/IAN KINGTON; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; wikimedia.org; unsplash.com