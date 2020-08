Де Брюйне может заиграть еще лучше, Пеп нашел, кем заменить Артету. Каким будет «Ман Сити» в новом сезоне

Пеп Гвардиола не выдержал второго сезона суперинтенсивной гонки с Юргеном Клоппом за титулом АПЛ и позволил Клоппу уйти в комфортный отрыв еще зимой, а потом снова перемудрил с тактикой в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге испанцу достался всего один трофей – Кубок английской лиги (и удовлетворение от выигранной апелляции в суде, который вернул клуб в Лигу чемпионов).

Впрочем, в новом сезоне «Сити» опять будет претендовать на победу в АПЛ, а одним из самых мотивированных игроков команды может стать Серхио Агуэро – аргентинец проведет последний сезон в чемпионате и наверняка запрыгнет в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. Чтобы не пропустить его рекордный 188-й гол, оформите прямо сейчас годовую подписку на Оkko Спорт за 3990 рублей до 31.08.20 по этой ссылке и получите 365 дней доступа к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трех устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Бонус! После покупки вы сможете оформить годовую подписку «Премиум» (40 000 фильмов и сериалов) за 2990 рублей вместо 6990 рублей.

Каким будет последний сезон Агуэро?

После прихода Пепа Гвардиолы «Сити» пятое лето подряд расстается с игроком из старой гвардии.

Джо Харт – лето-2016;

Пабло Сабалета – лето-2017;

Яя Туре – лето-2018;

Венсан Компани – лето-2019;

Давид Сильва – лето-2020.

Через год круг замкнется – команду покинет человек, который принес ей первое чемпионство в современной истории. Контракт Серхио Агуэро истекает летом 2021 года и, скорее всего, нападающий уедет доигрывать в Аргентину.

По традиции можно ожидать, что игровое время ветерана резко упадет. Так было почти со всеми игроками из старой гвардии, кроме Харта (ему Пеп просто не дал шанса). Например, для Сабалеты и Туре заключительный сезон в «Сити» стал худшим по количеству выходов в старте. Компани только один раз в карьере реже выходил с первых минут. Сильва отыграл достойные 22 матча, но это повторение его антирекорда в «Сити».

Каждый раз все упиралось в возраст – игроки уже не вытягивали требования Гвардиолы. Показательно, что двое (Туре и Компани) завершили карьеру уже через год после ухода. Впрочем, это вряд ли коснется Агуэро и его продвижения к третьему месту в списке лучших бомбардиров АПЛ. Сейчас у Куна 180 голов в премьер-лиге – чтобы обогнать Энди Коула, нужно забить всего восемь.

При этом статус безоговорочного игрока основы Агуэро, видимо, потеряет. С большой долей вероятности «Сити» поменяет схему прессинга (об этом ниже). Кун прибавил в этом компоненте за четыре сезона при Пепе, но точно уступает Габи Жезусу – бразилец намного мобильнее и лучше читает эпизоды без мяча. Если даже в таких обстоятельствах Агуэро выиграет конкуренцию (однажды Серхио уже усаживал Габи на скамейку), это будет тактическим подвигом.

В любом случае Кун сохранит важность. Его плюс в сравнении с Жезусом – более классная реализация моментов. Символично, что в обоих чемпионских сезонах при Гвардиоле аргентинец забивал больше ожидаемого. Когда же «Сити» заканчивал кампанию не первым, команде не хватало именно аргентинца: в сезоне-2016/17 его хладнокровия (Агуэро забил на три мяча меньше ожидаемого), в сезоне-2019/20 – просто его самого (только 18 выходов в старте из-за травм).

Неужели де Брюйне способен играть еще лучше? (спойлер: да)

После убойного старта прошлой кампании Кевин де Брюйне пообещал Тьерри Анри, что начинает охоту за его рекордом по голевым передачам за сезон. Обойти не получилось – Кевин лишь сравнялся с Анри по количеству ассистов (20 штук), хотя справедливо жаловался на АПЛ. Лига отняла у него голевой пас в гостевой игре с «Арсеналом», посчитав, что мяч после прострела задел Кэлума Чемберса (хотя это никак не повлияло на траекторию паса).

Возможно, Кевину не повезло еще по одной причине – партнеры реализовывали его моменты на среднем уровне. Показатель ожидаемых голевых передач де Брюйне – 20,62. Обычно игроки из топовых команд хладнокровнее относятся к голевым моментам. В результате Кевин заслуженно замахнулся на место Анри, но при минимальном везении (которое почти всегда применимо к топ-клубам) мог перегнать француза.

Как раз в более качественной реализации партнеров кроется главная надежда на то, что де Брюйне проведет еще более феноменальный сезон. Разумеется, при условии, что он сам удержит объем и качество создаваемых моментов. Приход Феррана Торреса может помочь – в отличие от Рияда Махреза, испанец не всегда просит мяч в ноги и готов открываться за спину. Это хорошее качество, учитывая стиль передач КДБ.

Кроме того, может вырасти результативность самого Кевина, даже на фоне рекордных 13 мячей, которые бельгиец забил в прошлом сезоне. Во-первых, де Брюйне лишь с конца февраля бьет пенальти в «Сити». До этого у команды были проблемы – только пять голов после десяти ударов с точки. Кевин реализует пенальти без промахов, а предыдущий штатный пенальтист Агуэро, скорее всего, начнет сезон в качестве запасного.

Во-вторых, прошлый сезон – лучший для КДБ по объему ударов. Кевин впервые в карьере бил чаще трех раз за матч. По визуальным впечатлениям де Брюйне действительно начал чаще брать игру на себя, особенно во второй части сезона. В теории это должно помочь ему с голами – по ходу карьеры Кевин реализует моменты с игры гораздо лучше, чем предполагает статистика. С сезона-2014/15 бельгиец забил 45 мячей, хотя xG давал ему всего 32,37. Увеличение объема ударов или даже сохранение нынешнего позволит КДБ стать таким же непредсказуемым, как праймовый Фрэнк Лэмпард: тот сочетал и передачи, и голы.

Как Гвардиола решит главную проблему команды – уязвимость при контратаках соперников?

По сравнению с сезоном-2018/19 «Сити» пропустил на 12 голов больше (35 против 23). Это не связано с количеством ударов по воротам Эдерсона – соперники били чаще (7,4 против 6,3 за игру), но не настолько, чтобы это напрямую повлияло на цифры. Дело в качестве допущенных ударов. По данным Сэма Ли из The Athletic, «Сити» показал худшую остроту ударов по своим воротам для всех команд АПЛ за последние пять сезонов.

Итоговая формулировка проблемы – соперники все еще редко подбирались к воротам Эдерсона, но когда подбирались, получали убойный момент для гола. На ум приходят три объяснения, почему так происходило: эпизодические провалы в прессинге, адаптация Родри и индивидуально слабая подстраховка защитников. Каждую часть головоломки «Сити» способен решить.

Над новой схемой прессинга команда работала во время паузы. Гвардиола даже использовал в некоторых матчах (яркие примеры – игра АПЛ с «Арсеналом» и ответка в ЛЧ с «Реалом»), там она действительно здорово работала. Ее основные черты – нападающий (например, Жезус) контролирует опорника и вратаря, вингеры (например, Махрез и Стерлинг) выдвигаются на центральных защитников. Это мини-эволюция по сравнению со старой системой – раньше команда просто выстраивалась в узкие 4-4-2, а в нападение поднимался полузащитник (Сильва или КДБ). Клопп и Сульшер оголили слабости этой расстановки переводами мяча с фланга на фланг. Новая система препятствует передачам на края – линию паса туда перекрывают вингеры. Слаженность схемы должна улучшиться как за счет сыгранности через матчи, так и на тренировках.

Адаптация Родри – более непредсказуемый момент. Его главный недостаток – неумение прерывать контратаки соперника мелким фолом. Повод для оптимизма – понимание проблемы от самого испанца: еще в начале сезона он рассказывал в интервью ESPN, что должен привыкнуть к новому требованию. Повод для пессимизма – то интервью Родри давал в начале прошлого сезона. С тех пор было много времени на прогресс.

Наконец, вопрос подстраховки должен отпасть после покупки Калиду Кулибали. По данным все того же Ли, «Сити» покупает сенегальца, чтобы слегка напугать «Ливерпуль» и сделать мощное заявление о намерениях. В тактическом плане Кулибали может помочь команде и за счет физических навыков, и благодаря тому, что хорошо страхует крайних защитников. Выдвижения со своей позиции во фланг – одна из главных фишек Калиду в «Наполи». Один из его бывших тренеров недавно рассказал The Athletic, что если Гвардиола продолжит играть с такой же высокой линией обороны, то Кулибали будет еще более важен – у него есть необходимая скорость, чтобы догонять соперников и исправлять проблемы.

А что делать с реализацией моментов?

Сезоны «Сити» при Пепе легко разделить на два типа – которые привели к титулу и которые не привели к титулу. В обоих случаях видна четкая зависимость от реализации моментов. В сезоны с чемпионством «Сити» забивал либо просто больше ожидаемого (2018/19), либо ощутимо больше (2017/18). В сезоны без чемпионства – всего лишь на одном уровне с xG (2016/17 + 2019/20).

Второй сценарий запускает любимую риторику Пепа: его команда все равно хороша, но только не в штрафных площадях. Джонатан Уилсон в ответ заметил, что это неизбежно для тренера, который мечтает построить команду, состоящую из одних полузащитников.

Сама реализация – крайне хаотичный элемент, контролировать ее тяжело, натренировать почти нереально. Гвардиола считает, что в прошлом сезоне выправить процесс было сложно – все пошло не так с самого начала. В пример, как правило, приводится домашний матч с «Тоттенхэмом», который «Сити» завершил с преимуществом 30:3 по ударам, но со счетом 2:2.

Аналогичный аргумент касается не только дистанции сезона, но и хода матчей. Рахим Стерлинг пожаловался, что за год до этого «Сити» решал многие вопросы еще на стартовом отрезке игр, а в этом часто вмешивалось невезение. По статистике все верно: в сезоне-2018/19 у команды 19 голов в первые 15 минут (20% от общего числа мячей), в сезоне-2019/20 – только 11 (10% от общего числа).

По информации The Athletic, внутри клуба есть собственная модель xG, поэтому сотрудники знают, что ситуация может измениться просто исходя из теории вероятности. Опасение заключается в том, что предположительно основной нападающий следующего сезона (Габи Жезус) прямо-таки ужасен, а не просто нестабилен в реализации.

Пепу теперь помогает его ментор и учитель. Вдвоем-то они точно свалят Клоппа?

Согласно последнему инсайду The Athletic, между игроками и Гвардиолой все еще сохраняются теплые отношения. Некоторых смутила тактика Пепа на матч с «Лионом» (один футболист вообще предполагал, что новая схема готовится под полуфинал), но раздевалку каталонец точно не потерял.

При этом внутри «Сити» есть четкое убеждение: команда пострадала от ухода Микеля Артеты. Особенно в плане индивидуального развития игроков. Микель работал над отдельными техническими аспектами и даже убеждал футболистов оставаться после тренировок. В клубе считают, что в этом сезоне по-настоящему прибавил только де Брюйне, а удачные отрезки Стерлинга и Фодена объясняются их собственной мотивацией. Связь с уходом Артеты, кажется, очевидна.

Человек, который должен его заменить – Хуанма Лильо. Пеп восхищался его командами как игрок «Барселоны», потом тренировался под его руководством в Мексике и там же получал первые тренерские идеи. В интервью Sky Sports Гвардиола рассказывал, что больше всего в Лильо ему нравится то, как испанец организовывает тренировки. Выбор Пепа заслуживает внимания не только из-за ухода Артеты. По опыту Гвардиолы, единственная позиция, за которую отвечают исключительно главный тренер – это ассистент.

Лильо работает с «Сити» несколько месяцев – требовать от него влияния Артеты (Пеп доверял ему даже тактику на отдельные игры) пока невозможно. Но даже короткий отрезок показал, что испанец может компенсировать отъезд Микеля. Главным образом – благодаря любимой схемы Лильо 4-2-3-1. С ней команда провела, возможно, самый мощный отрезок после паузы (первый тайм кубкового матча с «Ньюкаслом») и легко обыграла самую оборонительную команду, с которой встречалась летом.

Система, использованная Гвардиолой на «Сент-Джеймс Парк», отличается от привычной: пара опорников (один из них – де Брюйне) вместо одного, наличие десятки и смещения обоих вингеров в центр. Особенно яркими получились комбинации с вертикальными передачами КДБ между линиями.

Сам Пеп после матча сказал, что хотел бы чаще видеть такую игру, но потом почти не прибегал к такому варианту. Возможно – из-за небольшого количества тренировок между матчами. Перед сезоном время на это точно найдется, но интересно, готов ли Гвардиола в принципе продолжать эксперимент. Один из главных минусов этой схемы в том, команда лишится навесов де Брюйне: смещаться на фланги с позиции опорника (или десятки, если его переставят туда) сложнее. Возможно, в новом сезоне КДБ просто поменяет стиль передач и будет чаще прошивать оборону пасами вразрез. Инструкции от Лильо тут точно понадобятся.

В конце прошлого сезона зажег Фоден. Он когда-нибудь станет у Пепа основным?

Чтобы не повторяться, суперкороткая выжимка из текста про Фила Фодена:

– в прошлом сезоне отыграл в три раза больше минут, чем в предыдущем, появлялся в основе на «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и дерби с «Юнайтед», больше никаких разговоров про уход;

– главное качество – смещения в середину: как для обыгрыша (эффективность обводок – 75%), так и для численного преимущества;

– интрига на новый сезон – позиция, которую ему подберет Гвардиола: на роль Сильвы пока явно не хватает скиллов, нужна позиция в полуфланге.

Потенциальные решения – в схемах.

Первая – 3-4-3. По ней Гвардиола играл с «Лионом» – тогда полуфланги занимали Стерлинг и КДБ. Есть инсайд, что Пеп будет играть по этой системе после прихода Натана Аке – тот может сыграть одного из трех центральных. Де Брюйне в теории может опуститься ниже (в сборной Бельгии он играет именно опорного в 3-4-3), а Фоден – занять его место.

Вторая – 4-2-3-1 версии Лильо. Смещения вингеров с фланга в центр – то, что нужно Фодену. Вопрос лишь в том, выиграет ли конкуренцию – система идеально подходит Рияду Махрезу и, видимо, Феррану Торресу. За Фодена статус главной надежды академии и самого талантливого игрока на памяти Гвардиолы.

Схема (без учета возможных трансферов)

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Matt Wilkinson via www.imago-ima/www.imago-images.de, Andy Rowland via www.imago-image/www.imago-images.de,Russell Hart via www.imago-image/www.imago-images.de; REUTERS/Miguel A. Lopes/Pool; Gettyimages.ru/Miguel A. Lopes/Pool