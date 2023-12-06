Саудовская Аравия выкупит Лигу чемпионов и превратит в мировую на 48 клубов. Верите в прогноз датского банка?

В 2024-м, благодаря скачку цен на нефть.

Любопытная деталь из традиционных прогнозов датского Saxo Bank на 2024-й: Саудовская Аравия настолько разбогатеет, что сможет выкупить целиком Лигу чемпионов и превратить ее в общемировой турнир на свои деньги.

Это часть так называемых вопиющих предсказаний: инвестиционный банк и сам признает, что события, о которых они говорят, маловероятны, но все же это не просто выдумки , а теории, выстроенные на основе экономических и политических обстоятельств.

Остановимся на пункте, связанном с футболом: сценарий, при котором Саудовская Аравия завладеет Лигой чемпионов, видят как последствие бурного роста цен на нефть.

Нефть подорожает в два раза – и у Саудовской Аравии хватит денег даже на такое

Saxo Bank ожидает скачок цен на нефть до $150 за баррель к середине года (сейчас нефть Brent торгуется примерно за $75).

Предполагают, что благодаря подъему стоимости в два раза наследный принц Мухаммад бен Салман выкупит Лигу чемпионов у УЕФА, реорганизует ее и создаст Мировую ЛЧ.

Пускай к идее клубного ЧМ под эгидой ФИФА европейские клубы и УЕФА относятся, мягко говоря, прохладно, здесь – по теории – устоять не смогут, потому что деньги выделят сразу для 220 ведущих клубов Европы.

Предполагается, что устроят Лигу чемпионов на 48 команд: 32 европейских, как сейчас, еще по пять – из Азии, Африки и Америки, одна – из Океании.

Большинство игр – конечно же, в Эр-Рияде.

Что еще в прогнозе на 2024-й? Ожирение, власть искусственного интеллекта, Кеннеди – новый президент США

Вот порция других предсказаний из списка – чтобы быть готовыми сразу ко всему.

● Президентом США впервые станет независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший. Предполагают, что кандидатура устроит и разочарованных сторонников демократов, и сторонников Дональда Трампа. Выборы пройдут в ноябре 2024-го.

● В США ожидается «конец капитализма» в традиционном понимании: как раз перед выборами правительству придется увеличить бюджетные расходы, чтобы укрепить экономику и уйти от риска общественных волнений, а в итоге освободит от налогов доходы от гособлигаций.

● Искусственный интеллект станет угрозой нацбезопасности, вокруг технологии придется вводить жесткие законы. Потому что ждут жесткой и результативной атаки на высокопоставленного чиновника из развитой страны с помощью дипфэйка. Правительствм придется ограничивать использование ИИ, чтобы избегать таких угроз.

● Ожирение станет еще большей проблемой. Потому что таблетки для снижения веса станут слишком доступными и простыми в использовании, и люди станут обращать еще меньше внимания на диету, будут меньше заниматься спортом, и проблемы с лишним весом станут гораздо более массовыми.

Ну и так далее.

Какими были предсказания в прошлые годы? Кризис «Нетфликса», девальвация доллара, удачный год для России

Saxo Bank публикует эти «шокирующие предсказания» уже больше 20 лет: всегда описывают маловероятные события, которые могут изменить картину мира, если сбудутся. Компания выбирает десять не связанных между собой идей и не повторяет прогнозы два года подряд.

Что Saxo Bank предсказывал за последние пять лет – как это звучало в исходных формулировках в конце предыдущих лет соответственно.

В 2019-м Apple купит Tesla, «Нетфликс» столкнется с жесточайшим кризисом, Германия переживет экономический спад, а также объявят паритет фунта и доллара.

В 2020-м произойдет девальвация доллара, удачным будет год для России из-за сокращения добычи нефти и поставок палладия, Венгрия выйдет из Евросоюза.

В 2021-м упадет рынок компаний оффлайновой розничной торговли, мегаполисы придут к запустению из-за работы на удаленке, блокчейн сведет к минимуму фэйковые новости.

В 2022-м начнется холодная война из-за гиперзвуковых технологий, настапен новый этап соперничества США и Китая, придет конституционный кризис в США, случится прорыв в исследовании процессов старения с возможностью в будущем жить до 115 лет.

В 2023-м Эммануэль Макрон уйдет в отставку, золото подорожает до $3000 за унцию, Евросоюз создаст объединенную армию, Великобритания отменит «Брексит».

Например, из прогноза на 2023-й, обращает внимание Александра Краснова в телеграм-канале Moneyhack, приблизительно сбылось только подорожание золота.

Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON, Julia Nikhinson – CNP/Global Look Press