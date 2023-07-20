Рассказываем!

«Интер Майами» Лео Месси – один из главных претендентов на титул «чемпиона деревянной ложки». И это не очень-то почетное звание.

Сейчас все объясним.

Изначально деревянную ложку выдавали худшему студенту

Термин возник в Кембриджском университете и касался сдачи экзамена по математике. Лучший студент получал звание «родившегося с золотой ложкой во рту», второй (по результатам) – с серебряной, третий – с бронзовой. А самый неуспевающий студент награждался деревянной ложкой от вице-канцлера. Этому предшествовала целая церемония, в которой участвовали одногруппники.

Со временем предмет увеличивался, на старых фотографиях можно увидеть людей с гигантскими ложками. Говорят, последним ее обладателем в 1909 году был Катберт Лемприер Хольтхаус, после чего традиция в университете погасла.

Деревянную ложку дают худшей команде регулярки

Позже это определение перетекло в спорт. В МЛС «чемпион деревянной ложки» – это последний клуб регулярной лиги. При этом он получает не просто звание, а реальную награду.

Главное:

• Деревянная ложка – аналог Supporters Shield, только эта награда вручается команде с наибольшим количеством очков в регулярном чемпионате, а ложка – клубу с наименьшим.

• Ее ввели по итогам сезона-2015. Команда получает трофей и владеет им весь сезон, а потом передает другой худшей команде.

• Первая деревянная ложка досталась клубу «Чикаго Файр». Тогда он выиграл лишь 8 из 34 матчей и набрал только 30 очков – меньше всех из обеих конференций.

• «Чикаго» оставил ее у себя и на следующий год. Зато по итогам сезона-2017 отправил «Лос-Анджелес Гэлакси». Потом ей поочередно владели «Сан-Хосе» и «Цинциннати», а последний обладатель – «Ди Си Юнайтед».

• В 2020-м деревянную ложку не присуждали никому из-за пандемии коронавируса.

• Вручается ежегодно на специальной конференции в январе. Напомним, сезон МЛС идет по системе «весна-осень». Как правило, продолжается с учетом плей-офф с февраля по декабрь.

Как создавалась награда

«Какое-то время о ней говорили как о способе пристыдить владельцев клубов, которые не прилагали столько усилий, сколько другие. Фактически проект стартовал, когда «Чикаго» выиграл две ложки подряд», – это слова Дэна Жиру, создателя приза и фаната «Чикаго».

Он добавляет: «В то время я преподавал в колледже и был директором по маркетингу. Так что проект фактически лег на меня».

Президент одной из фан-группировок «Цинциннати» Джаред Хандра говорил об отношении к награде, когда ее неоднократно получала команда: «Выигрывать трофеи три года подряд – круто. Мы хотели их брать. Только вот не уточнили, какие именно».

Хандра рассказывал, что команда как-то раз притащила трофей на последний домашний матч. И что было? А вот что: «Люди по очереди держали его, фотографировались с ним, танцевали». Да, это предмет для обозначения последнего места, но в нем нет никакого унижения.

Впрочем, Жиру настаивает: «Это был не просто шуточный трофей, он должен был стать инструментом для болельщиков, которые могли бы пристыдить владельцев. Думаю, это важно в этой лиге – я так наблюдал, как команда стагнирует и теряет фанатов. Это был «Чикаго» во времена Эндрю Гауптмана».

Представили Месси и Херардо Мартино с деревянной ложкой? Вот это был бы номер.

«Интер Майами» правда может стать последним?

Расклад пока выглядит так:

• Клуб идет последним в таблице Восточной конференции с 18 очками. На одно очко больше у «Торонто», но у трех следующих команд – сразу на восемь. С «Торонто» еще порубятся, хотя ему «Интер» и уступил в первом круге 0:2. Догнать остальных будет непросто.

• На Западе последним плетется«Колорадо» с 19 очками. Ситуация схожа – чуть впереди «Лос-Анджелес Гэлакси», набравший на три очка больше, остальная группа команд опережает минимум на семь.

• При этом у команд разное количество матчей. Например, «Интер» на Востоке сыграл меньше всех (22, у остальных – 23-24), а у «Колорадо» на Западе 23 игры (например, у «Канзаса» вообще 25). Всего команды проводят 34 матча, так что у «Интера» 12 игр на исправление ситуации.

Сезон возобновляется 21 августа. У «Интера» матч против «Шарлотт» – 12-й команды Востока.

Ложка есть и в других видах, но больше как звание

В регби деревянная ложка – это уже очень давняя метафора, которая использовалась еще в позапрошлом веке для команды, занимающей последнее место. Например, она упоминалась в прессе в 1892 году по итогам регбийного Кубка шести наций. Все три матча тогда проиграл Уэльс – и его нарекли обладателем деревянной ложки. Еще через пару лет в South Wales Daily Post писали, что «матч Ирландии и Уэльса должен был выявить обладателя деревянной ложки». И выявил – снова Уэльс.

Выражение на этом турнире устойчиво до сих пор. Физическая ложка не выдается, но термин применяется постоянно. Кто занял последнее место, тот и обладатель виртуальной деревянной ложки.

Термин живет и в чемпионатах Австралии и Новой Зеландии по футболу, регби, нетболу и другим видам спорта. Награду вручают и в гребле, и парусном спорте – в виде гигантских муляжей, с которыми позируют спортсмены.

А в канадской футбольной лиге у деревянной ложки даже есть свой твиттер. Правда, постятся в нем совершенно разные новости со всего мира, зато в сентябре 2022-го с выигрышем деревянной ложки капсом поздравили занявший последнее место «Эдмонтон».

В теннисе играют по системе плей-офф, но даже там находят воображаемого худшего игрока. Им считается тот, кто вылетел от соперника, продувшего во втором раунде тому, кто вылетел в третьем. И далее по такой цепочке до финала. В 2018-м было удивительное зрелище на «Ролан Гаррос»: худшей стала латвийская спортсменка Елена Остапенко – чемпионка-2017 в турнире. Впрочем, Марат Сафин и Рафаэль Надаль тоже через это проходили.

А еще в Великобритании уже 40 лет функционирует Общество деревянной ложки – это благотворительная организация, которая помогает детям-инвалидам. Ее создали регбийные энтузиасты.

Фото: Wang Lili/Global Look Press; en.wikipedia.org; cornerofthegalaxy.com